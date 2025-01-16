Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе заскочили разом у Франції

Бізнесвумен Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024

Американську телезірку Кайлі Дженнер та голлівудського актора Тімоті Шаламе заскочили на побаченні. Пара провела разом час в одному з елітних ресторанів Парижу.

Про це пише Page Six.

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Пара була сфотографована, тримаючись за руки, під час романтичного побачення в Парижі в середу, 15 січня. Вони заходили до розкішного готелю Royal Monceau після вечері в одному з елітних ресторанів шеф-кухаря Сіріла Ліньяка.

27-річна засновниця Kylie Cosmetics вбралася на вечерю у чорний обтислий комбінезон і підбори в тон. 28-річний Шаламе вдягнув джинси, білу футболку та барвисту куртку в стилі casual. Він додав рожевий акцент за допомогою тонкого шарфа та бейсболки.

Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе. Фото: BACKGRID

Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе на побаченні. Фото: BACKGRID

Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе разом у Парижі. Фото: BACKGRID

Зірка "Кардаш'ян" і Шаламе зустрічаються з початку 2023 року і за даними джерел, в них настільки серйозні стосунки, що Кайлі вважає Тімоті "тим самим". Проте на публічних заходах пара зазвичай тримається осторонь. До Шаламе Дженнер кілька років зустрічалася з репером Тревісом Скоттом, з яким періодично розлучалася. В них народилося двоє спільних дітей — шестирічна Стормі та дворічна Ейр Вебстер.

Нагадаємо, раніше світська левиця зізналась, як скинула вагу після народження двох дітей. А також зірка поділилася, як пережила пологи у юному віці.