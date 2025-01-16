Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заскочили вместе во Франции

Бизнесвумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024

Американскую телезвезду Кайли Дженнер и голливудского актера Тимоти Шаламе застали на свидании. Пара провела вместе время в одном из элитных ресторанов Парижа.

Об этом пишет Page Six.

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Пара была сфотографирована, держась за руки, во время романтического свидания в Париже в среду, 15 января. Они заходили в роскошный отель Royal Monceau после ужина в одном из элитных ресторанов шеф-повара Сирила Линьяка.

27-летняя основательница Kylie Cosmetics нарядилась на ужин в черный обтягивающий комбинезон и каблуки в тон. 28-летний Шаламе надел джинсы, белую футболку и красочную куртку в стиле casual. Он добавил розовый акцент с помощью тонкого шарфа и бейсболки.

Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе. Фото: BACKGRID

Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе на свидании. Фото: BACKGRID

Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вместе в Париже. Фото: BACKGRID

Звезда "Кардашьян" и Шаламе встречаются с начала 2023 года и по данным источников, у них настолько серьезные отношения, что Кайли считает Тимоти "тем самым". Тем не менее на публичных мероприятиях пара обычно держится в стороне. До Шаламе Дженнер несколько лет встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, с которым периодически расставалась. У них родилось двое общих детей — шестилетняя Сторми и двухлетняя Эйр Уэбстер.

Напомним, ранее светская львица призналась, как сбросила вес после рождения двоих детей. А также звезда поделилась, как пережила роды в юном возрасте.