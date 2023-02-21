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Kalush Orchestra змінили образи та анонсували перший англомовний трек

21 лютого 2023 15:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Kalush Orchestra змінили образи та анонсували перший англомовний трек
Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra дав концерт у Франції. Музиканти з’явилися на сцені у нових костюмах.

Новини.LIVE розкаже, який сюрприз також готують хлопці для шанувальників. 

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Деталі

Гурт вирішив осучаснити свої образи, але водночас лишити традиційні українські елементи, що є їхньою візитівкою. До прикладу сопілкар Тимофій Музичук змінив гуцульський стрій на стилізовану орнаментом куртку та шапку. Лідер гурту Олег Псюк також зняв кептар та одягнув стилізовану орнаментом сорочку. В цілому, в учасників Kalush Orchestra тепер в усіх схожий орнамент в одязі.

Ще одним сюрпризом для відвідувачів концерту стала прем’єра нового англомовного треку, вихід якого Kalush Orchestra анонсували разом з кліпом вже на 3 березня. Це стане першою англомовною роботою гурту. 

Майже одразу після прем’єри Kalush Orchestra поїде з концертами до Північної Америки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra продали власний музичний інструмент, аби врятувати музей Сковороди. Також ми писали, що голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra.

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