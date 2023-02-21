Kalush Orchestra изменили образы и анонсировали первый англоязычный трек
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra дала концерт во Франции. Музыканты появились на сцене в новых костюмах.
Новини.LIVE расскажет, какой сюрприз готовят парни для поклонников.
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Подробности
Группа решила осовременить свои образы, но одновременно оставить традиционные украинские элементы, являющиеся их визитной карточкой. К примеру свирельщик Тимофей Музычук сменил гуцульский костюм на стилизованную орнаментом куртку и шапку. Лидер группы Олег Псюк также снял кептар и надел стилизованную орнаментом рубашку. В целом, у участников Kalush Orchestra теперь у всех схожий орнамент в одежде.
Еще одним сюрпризом для посетителей концерта стала премьера нового англоязычного трека, выход которого Kalush Orchestra анонсировали вместе с клипом уже 3 марта. Это станет первой англоязычной работой группы.
Почти сразу же после премьеры Kalush Orchestra поедет с концертами в Северную Америку.
Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra продали свой музыкальный инструмент, чтобы спасти музей Сковороды. Также мы писали, что голливудская звезда Арнольд Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra.