Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв
Одіозний американський репер Каньє Вест який отримав звання головного антисеміту 2022 року у США, знову повернувся до соціальних мереж. Цього разу він також не став мовчати про євреїв.
Колишній чоловік світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш'ян зробив публікацію в Instagram.
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Подробиці
Одіозний репер виклав постер фільму "Мачо і ботан" (21 jump street) з акторами Джоною Гіллом і Ченнінгом Татумом в головних ролях. Каньє Вест написав, що перегляд цієї стрічки змусив його знов полюбити євреїв.
"Ніхто не повинен трансформувати гнів на одного чи двох окремих людей у ненависть до мільйонів невинних. Також жодного християнина не можна назвати антисемітом, бо Ісус був євреєм. Дякую, Джона Гілл, я люблю тебе", — написав репер.
Зазначимо, що Джона Гілл походить із творчої єврейської родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі. У жовтні минулого року Каньє Веста тимчасово заблокували в Instagram через його антисемітські висловлювання. Також піддався блокуванню його обліковий запис у Twitter.
Скандали навколо репера почалися після того, як під час показу свого бренду Yeezy на Тижні моди в Парижі він представив футболки зі слоганом White Lives Matter, який асоціюється з неонацистами.
Пізніше музикант неодноразово робив суперечливі заяви в інтерв'ю та соцмережах. Так, наприклад він зізнався, що симпатизує Адольфу Гітлеру та володимиру путіну. Через ці свої висловлювання репер піддався "скасуванню" і втратив багато рекламних контрактів, у тому числі з Balenciaga та Adidas.