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Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв

25 березня 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американський репер Каньє Вест
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одіозний американський репер Каньє Вест який отримав звання головного антисеміту 2022 року у США, знову повернувся до соціальних мереж. Цього разу він також не став мовчати про євреїв.

Колишній чоловік світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш'ян зробив публікацію в Instagram.

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Подробиці

Одіозний репер виклав постер фільму "Мачо і ботан" (21 jump street) з акторами Джоною Гіллом і Ченнінгом Татумом в головних ролях. Каньє Вест написав, що перегляд цієї стрічки змусив його знов полюбити євреїв.

"Ніхто не повинен трансформувати гнів на одного чи двох окремих людей у ненависть до мільйонів невинних. Також жодного християнина не можна назвати антисемітом, бо Ісус був євреєм. Дякую, Джона Гілл, я люблю тебе", — написав репер. 

Зазначимо, що Джона Гілл походить із творчої єврейської родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі. У жовтні минулого року Каньє Веста тимчасово заблокували в Instagram через його антисемітські висловлювання. Також піддався блокуванню його обліковий запис у Twitter. 

Скандали навколо репера почалися після того, як під час показу свого бренду Yeezy на Тижні моди в Парижі він представив футболки зі слоганом White Lives Matter, який асоціюється з неонацистами.

Пізніше музикант неодноразово робив суперечливі заяви в інтерв'ю та соцмережах. Так, наприклад він зізнався, що симпатизує Адольфу Гітлеру та володимиру путіну. Через ці свої висловлювання репер піддався "скасуванню" і втратив багато рекламних контрактів, у тому числі з Balenciaga та Adidas.

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