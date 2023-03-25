Канье Уэст вернулся в Instagram и сделал громкое заявление про евреев
Одиозный американский рэпер Канье Уэст, получивший звание главного антисемита 2022 года в США, снова вернулся в социальные сети. На этот раз он также не стал молчать о евреях.
Бывший муж светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян сделал публикацию в Instagram.
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Одиозный рэпер выложил постер фильма "Мачо и ботан" (21 jump street) с актерами Джоной Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях. Канье Уэст написал, что просмотр этой ленты заставил его снова полюбить евреев.
"Никто не должен трансформировать гнев на одного или двух отдельных людей в ненависть к миллионам невиновных. Также ни одного христианина нельзя назвать антисемитом, потому что Иисус был евреем. Спасибо, Джон Хилл, я люблю тебя", — написал рэпер.
Отметим, что Джона Хилл происходит из творческой еврейской семьи, проживающей в Лос-Анджелесе. В октябре прошлого года Канье Уэста временно заблокировали в Instagram из-за его антисемитских высказываний. Также подвергся блокировке его аккаунт в Twitter.
Скандалы вокруг рэпера начались после того, как во время показа своего бренда Yeezy на Неделе моды в Париже он представил футболки со слоганом White Lives Matter, ассоциирующимся с неонацистами.
Позже музыкант неоднократно делал противоречивые заявления в интервью и соцсетях. Так, например, он признался, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и владимиру путину. Из-за этих своих высказываний рэпер подвергся "отмене" и потерял много рекламных контрактов, в том числе с Balenciaga и Adidas.