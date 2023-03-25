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Канье Уэст вернулся в Instagram и сделал громкое заявление про евреев

25 марта 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американский рэпер Канье Уэст
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одиозный американский рэпер Канье Уэст, получивший звание главного антисемита 2022 года в США, снова вернулся в социальные сети. На этот раз он также не стал молчать о евреях.

Бывший муж светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян сделал публикацию в Instagram.

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Подробности

Одиозный рэпер выложил постер фильма "Мачо и ботан" (21 jump street) с актерами Джоной Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях. Канье Уэст написал, что просмотр этой ленты заставил его снова полюбить евреев.

"Никто не должен трансформировать гнев на одного или двух отдельных людей в ненависть к миллионам невиновных. Также ни одного христианина нельзя назвать антисемитом, потому что Иисус был евреем. Спасибо, Джон Хилл, я люблю тебя", — написал рэпер.

Отметим, что Джона Хилл происходит из творческой еврейской семьи, проживающей в Лос-Анджелесе. В октябре прошлого года Канье Уэста временно заблокировали в Instagram из-за его антисемитских высказываний. Также подвергся блокировке его аккаунт в Twitter.

Скандалы вокруг рэпера начались после того, как во время показа своего бренда Yeezy на Неделе моды в Париже он представил футболки со слоганом White Lives Matter, ассоциирующимся с неонацистами.

Позже музыкант неоднократно делал противоречивые заявления в интервью и соцсетях. Так, например, он признался, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и владимиру путину. Из-за этих своих высказываний рэпер подвергся "отмене" и потерял много рекламных контрактов, в том числе с Balenciaga и Adidas.

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