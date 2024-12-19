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Кара Делевінь перевтілилася в Елтона Джона — відео

19 грудня 2024 20:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Кара Делевінь в ремейку перетворилася на Елтона Джона — відео
Британська акторка та модель Кара Делевінь в образі музиканта Елтона Джона. Фото: Thomas Morgan
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Британська акторка та модель Кара Делевінь перевтілилась в легендарного Елтона Джона. Зірка знялася в рімейку різдвяної класики музиканта "Step into Christmas" 1973 року.

Відповідне відео модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах, Делевінь вдягла великі окуляри та яскравий жилет, що підкреслює її дивовижну схожість з музичною легендою. Модель, граючи на піаніно підспівувала культову різдвяну мелодію, імітуючи оригінальні рухи сера Елтона.

Модель зізналась, що зіграти 77-річного музиканта було "мрією, про яку я не знала, поки вона не здійснилася".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Після свого першого релізу в листопаді 1973 року "Step Into Christmas" посів 24 місце в британському топ-40 і очолив різдвяний чарт синглів Billboard.

Нагадаємо, раніше модель оголилася для рекламної компанії відомого британського бренду Stella McCartney. А також у зірки згорів дорогий особняк.

Кара Делевінь Різдво Елтон Джон закордонні зірки кліп

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