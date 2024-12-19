Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кара Делевинь перевоплотилась в Элтона Джона — видео arrow

Кара Делевинь перевоплотилась в Элтона Джона — видео

19 декабря 2024 20:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Кара Делевинь в ремейке превратилась в Элтона Джона
Британская актриса и модель Кара Делевинь в образе музыканта Элтона Джона. Фото: Thomas Morgan
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Британская актриса и модель Кара Делевинь превратилась в легендарного Элтона Джона. Звезда снялась в римейке рождественской классики музыканта "Step into Christmas" 1973 годп.

Соответствующее видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Новый образ Кара Делевинь

На опубликованных кадрах, Делевинь надела большие очки и яркий жилет, подчеркивающий ее удивительное сходство с музыкальной легендой. Модель, играя на пианино подпевала культовую рождественскую мелодию, имитируя оригинальные движения сэра Элтона.

Модель призналась, что сыграть 77-летнего музыканта было "мечтой, о которой я не знала, пока она не сбылась".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elton John (@eltonjohn)

После своего первого релиза в ноябре 1973 года "Step Into Christmas" заняла 24 место в британском топ-40 и возглавила рождественский чарт синглов Billboard.

Напомним, ранее модель обнажилась для рекламной компании известного британского бренда Stella McCartney. А также у звезды сгорел дорогой особняк.

Кара Делевинь Рождество Элтон Джон зарубежные звезды клип

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:21 Суд избрал меру пресечения для главы КРАИЛ

21:14 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:13 Переправлял уклонистов через границу — как суд наказал буковинца

21:11 Отключения света в пятницу — чего ждать одесситам

21:03 Выезд из Украины с видом на жительство — возможно ли это

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

20:36 Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины

20:13 Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра

20:12 Не фейк — Зеленский назвал Путина долбойо*ом

20:10 ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото

20:00 Алименты от воина в СОЧ — кто должен их платить

21:21 Суд избрал меру пресечения для главы КРАИЛ

21:14 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:13 Переправлял уклонистов через границу — как суд наказал буковинца

21:11 Отключения света в пятницу — чего ждать одесситам

21:03 Выезд из Украины с видом на жительство — возможно ли это

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

20:36 Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины

20:13 Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра

20:12 Не фейк — Зеленский назвал Путина долбойо*ом

20:10 ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото

20:00 Алименты от воина в СОЧ — кто должен их платить

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине