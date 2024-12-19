Кара Делевинь в ремейке превратилась в Элтона Джона

Кара Делевинь перевоплотилась в Элтона Джона — видео
Британская актриса и модель Кара Делевинь превратилась в легендарного Элтона Джона. Звезда снялась в римейке рождественской классики музыканта "Step into Christmas" 1973 годп.
Соответствующее видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Новый образ Кара Делевинь
На опубликованных кадрах, Делевинь надела большие очки и яркий жилет, подчеркивающий ее удивительное сходство с музыкальной легендой. Модель, играя на пианино подпевала культовую рождественскую мелодию, имитируя оригинальные движения сэра Элтона.
Модель призналась, что сыграть 77-летнего музыканта было "мечтой, о которой я не знала, пока она не сбылась".
После своего первого релиза в ноябре 1973 года "Step Into Christmas" заняла 24 место в британском топ-40 и возглавила рождественский чарт синглов Billboard.
Напомним, ранее модель обнажилась для рекламной компании известного британского бренда Stella McCartney. А также у звезды сгорел дорогой особняк.
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