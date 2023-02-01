Монатік і Казка допомогли зібрати мільйон гривень для постраждалих у війні - фоторепортаж

Захід пройшов в одному із найдорожчих готелів столиці

1 мільйон гривень зібрали на благодійній вечері CHARITY GALA DINNER на будівництво комплексу котеджів для 50 сімей. Люди втратили своє житло через війну росії в Україні. Кошти вдалося зібрати на благодійному аукціоні, який влаштували під час вечері. Для гостей вечора виступили відомі українські зірки MONATIK, гурти KAZKA, TVORCHI, Вася Демчук та інші.

Як же збирали кошти на відновлення житла постраждалим від війни — читайте у репортажі Новини.LIVE

Захід пройшов в одному із найдорожчих готелів столиці. Зібралася близько сотні гостей.

Кошти збирали на аукціоні, де були представлені лоти від президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спортсменів, політичних діячів і відомих зірок України. Загалом було зібрано 1 мільйон гривень.

Найдорожче продали примірник журналу ТІМЕ із обкладинкою Зеленського та його автографом. Цей журнал купили за 10 тисяч доларів. За 7 тисяч доларів продали шматок першого збитого російського вертольоту Мі-8 у Києві.

Це сталося у перший день вторгнення рф — 24 лютого. За останній лот поміж охочими йшла найбільша боротьба. Також популярністю користувалися лоти від Валерія Залужного.























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Поміж аукціоном гостей благодійного вечора розважали відомі українські зірки.











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Серед них MONATIK, гурти KAZKA, TVORCHI, Вася Демчук, які у буквальному сенсі запалили зал.

Фото: Новини.LIVE