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KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

1 февраля 2023 17:40
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Монатик и Казка помогли собрать миллион гривен для пострадалых в войне - фоторепортаж
Мероприятие прошло в одной из самых дорогих гостиниц столицы
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

1 миллион гривен собрали на благотворительном ужине CHARITY GALA DINNER на строительство комплекса коттеджей для 50 семей. Люди потеряли свое жилье из-за войны россии в Украине. Денежные средства удалось собрать на благотворительном аукционе, который устроили во время ужина. Для гостей вечера выступили известные украинские звезды MONATIK, группы KAZKA, TVORCHI, Вася Демчук и другие.

Благодійний аукціон

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Как же собирали средства на восстановление жилья пострадавшим от войны — читайте в репортаже Новини.LIVE.

Мероприятие прошло в одной из самых дорогих гостиниц столицы. Собралось около сотни гостей.

Денежные средства собирали на аукционе, где были представлены лоты от президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, спортсменов, политических деятелей и известных звезд Украины. В общей сложности было собрано 1 миллион гривен.

Благодійний аукціон

Благодійний аукціон

Дороже всего продали экземпляр журнала ТІМЕ с обложкой Зеленского и его автографом. Данный журнал купили за 10 тысяч долларов. За 7 тысяч долларов продали кусок первого сбитого российского вертолета Ми-8 в Киеве.

Это произошло в первый день вторжения России - 24 февраля. За последний лот между желающими шла самая большая борьба. Также популярностью пользовались лоты от Валерия Залужного.

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Между аукционом гостей благотворительного вечера развлекали известные звезды.

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Среди них MONATIK, группы KAZKA, TVORCHI, Вася Демчук, которые в буквальном смысле зажгли зал.

Фото: Новини.LIVE

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