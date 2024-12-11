KAZKA розповіла, чому не реєструє офіційно шлюб

Українська співачка Олександра Заріцька з коханим Павлом Тараненком. Фото: instagram.com/kazka.band/

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заручена із музикантом та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком, проте вони не поспішають із весіллям. Зірка вперше зізналась, чому поки не готова до цього.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Okay Eva.

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Коханий зробив Олександрі пропозицію ще в травні минулого року, проте вони не поспішають офіційно реєструвати шлюб.

Заріцька зізналась, що хоче масштабне весілля, проте зараз у розпал війни не може собі це дозволити. Артистка вважає, що кругленьку суму зараз краще витратити на допомогу військовим.

Українська співачка Олександра Заріцька з нареченим Павлом Тараненком. Фото: instagram.com/kazka.band/

Олександра також додала, що всі три роки війни її переслідує відчуття, що вона робить занадто мало для нашої перемоги.

"Я дуже хочу весілля, але я поки не знаю. Я дуже хочу, щоб це було масштабно. І я розумію, що зараз ми не можемо віддати гроші на весілля, без цього відчуття, що ми їх не задонатили", — сказала артистка.

Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.