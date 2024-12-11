KAZKA розповіла, чому не реєструє офіційно шлюб

KAZKA зізналась, чому відкладає весілля з коханим
Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заручена із музикантом та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком, проте вони не поспішають із весіллям. Зірка вперше зізналась, чому поки не готова до цього.
Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Okay Eva.
KAZKA про весілля
Коханий зробив Олександрі пропозицію ще в травні минулого року, проте вони не поспішають офіційно реєструвати шлюб.
Заріцька зізналась, що хоче масштабне весілля, проте зараз у розпал війни не може собі це дозволити. Артистка вважає, що кругленьку суму зараз краще витратити на допомогу військовим.
Олександра також додала, що всі три роки війни її переслідує відчуття, що вона робить занадто мало для нашої перемоги.
"Я дуже хочу весілля, але я поки не знаю. Я дуже хочу, щоб це було масштабно. І я розумію, що зараз ми не можемо віддати гроші на весілля, без цього відчуття, що ми їх не задонатили", — сказала артистка.
Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.
Читайте Новини.LIVE!