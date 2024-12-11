KAZKA рассказала, почему не регистрирует официально брак

Украинская певица Александра Зарицкая с любимым Павлом Тараненко. Фото: instagram.com/kazka.band/

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обручена с музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко, однако они не спешат со свадьбой. Звезда впервые призналась, почему пока не готова к этому.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube канале Okay Eva.

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Возлюбленный сделал Александре предложение еще в мае прошлого года, однако они не спешат официально регистрировать брак.

Зарицкая призналась, что хочет масштабную свадьбу, однако сейчас в разгар войны не может себе это позволить. Артистка считает, что кругленькую сумму сейчас лучше потратить на помощь военным.

Украинская певица Александра Зарицкая с женихом Павлом Тараненко. Фото: instagram.com/kazka.band/

Александра также добавила, что все три года войны ее преследует чувство, что она делает слишком мало для нашей победы.

"Я очень хочу свадьбу, но я пока не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу без этого ощущения, что мы их не задонатили", — сказала артистка.

Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.