KAZKA рассказала, почему не регистрирует официально брак

KAZKA призналась, почему откладывает свадьбу с любимым
Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обручена с музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко, однако они не спешат со свадьбой. Звезда впервые призналась, почему пока не готова к этому.
Об этом она рассказала в интервью на YouTube канале Okay Eva.
KAZKA о свадьбе
Возлюбленный сделал Александре предложение еще в мае прошлого года, однако они не спешат официально регистрировать брак.
Зарицкая призналась, что хочет масштабную свадьбу, однако сейчас в разгар войны не может себе это позволить. Артистка считает, что кругленькую сумму сейчас лучше потратить на помощь военным.
Александра также добавила, что все три года войны ее преследует чувство, что она делает слишком мало для нашей победы.
"Я очень хочу свадьбу, но я пока не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу без этого ощущения, что мы их не задонатили", — сказала артистка.
Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.
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