Кейт Міддлтон вперше відвідала публічний захід після завершення хімієтерапії

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон.Фото: Reuters

Принцеса Уельська вперше після завершення хімієтерапії взяла участь у державному заході. Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям привітали еміра Катару шейха Таміма бін Хамада аль-Тані та його дружину Джавахер бін Хамада бін Сухайма аль-Тані в своїй приватній резиденції.

Про це повідомляє People.

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Принцеса Уельська взяла участь у державному заході

На церемонії привітання Кейт виконала бездоганний реверанс перед королем Чарльзом, а потім пішла слідом за принцом Уельським спостерігати за церемонією.

Історично склалося так, що члени королівської сім'ї роблять реверанси на знак поваги до тих, хто має вищий королівський ранг, ніж вони самі — тонкий жест, який має величезну вагу.

Кейт Міддлтон відвідала захід в бордовому пальто від Alexander McQueen і капелюсі кольору прапора Катару. На ній були сережки-краплі з бахрейнських перлів покійної королеви Єлизавети та намисто-чокер з японських перлів. Кейт також вдягла сапфірову обручку своєї покійної свекрухи принцеси Діани.

Майбутня королева повільно повертається до виконання своїх королівських обов'язків на тлі проблем зі здоров'ям. У вересні вона завершила курс хімієтерапії після того, як на початку цього року у неї діагностували рак.

Раніше ми писали про те, що принц Вільям зачарував шанувальників у військовій формі. А також ми повідомляли, що принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.