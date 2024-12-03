Кейт Миддлтон впервые посетила публичное мероприятие после завершения химиотерапии

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская впервые после завершения химиотерапии приняла участие в государственном мероприятии. Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям поприветствовали эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани и его жену Джавахер бин Хамада бин Сухайма аль-Тани в своей частной резиденции.

Об этом сообщает People.

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Принцесса Уэльская приняла участие в государственном мероприятии

На церемонии приветствия Кейт выполнила безупречный реверанс перед королем Чарльзом, а затем пошла вслед за принцем Уэльским наблюдать за церемонией.

Исторически сложилось так, что члены королевской семьи делают реверансы в знак уважения к имеющим высший королевский ранг, чем они сами — тонкий жест, который имеет огромный вес.

Кейт Миддлтон посетила мероприятие в бордовом пальто от Alexander McQueen и шляпе цвета флага Катара. На ней были серьги-капли из бахрейнского жемчуга покойной королевы Елизаветы и бусы-чокер из японского жемчуга. Кейт также надела сапфировое кольцо своей покойной свекрови принцессы Дианы.

Будущая королева медленно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей на фоне проблем со здоровьем. В сентябре она завершила курс химиотерапии после того, как в начале этого года у нее был диагностирован рак.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям очаровал поклонников в военной форме. А также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.