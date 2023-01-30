Кеті Перрі зізналась в коханні зірці Victoria's Secret Міранді Керр

Американська співачка Кеті Перрі та австралійська супермодель Міранда Керр

В Лос-Анджелесі (США) пройшла урочиста церемонія премії G'Day USA Arts Gala у Лос-Анджелесі. Справжній фурор на церемонії спричинила поява на червоній доріжці американської співачки Кеті Перрі та австралійської супермоделі Міранди Керр. Річ у тому, що колишня зірка бренду Victoria's Secret була дружиною голлівудського актора Орландо Блума. А музична виконавиця зараз якраз з ним заручена.

Про це пише видання US Magazine.

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Знаменитості не тільки позували фотографам разом, але й сиділи за одним столиком. Під час заходу Перрі піднялася на сцену, щоб вручити нагороду Керр. Під час промови співачка зазначила: публіка може бути спантеличена тим, що нагороду Міранді вручає саме вона. Але, за словами Кеті, у них сучасна сім'я і вони з Мірандою зовсім не вписуються у звичний стереотип про колишню дружину та нову.

"Медіа хотіли б спостерігати за тим, як ми б'ємося в бруді, але у нас все за коханням. Міранда — це кохання. Я буквально набула ще однієї сестри", — сказала зі сцени Перрі.

На захід не завітав голлівудський актор Орландо Блум. Втім, зіркам компанію склав чоловік Міранди, бізнесмен Еван Шпігель.

У рамках церемонії G'Day USA нагороджують знаменитостей, які роблять внесок у розвиток зв'язків між Австралією та США. Крім Керр героями вечора стали зірка "Аватара" Сем Вортінгтон, репер Кід Ларой та інші.

У 2010-2013 роках Міранда була одружена з актором Орландо Блумом. 6 січня 2011 року вона народила сина Флінна. Кеті Перрі почала зустрічатися з актором 2016-го. Через рік вони розійшлись, але у квітні 2018 року знаменитості поновили свої стосунки. 15 лютого 2019-го повідомили про заручини. 26 серпня 2020 року Кеті Перрі народила дівчинку.

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