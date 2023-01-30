Кэти Перри призналась в любви звезде Victoria's Secret Миранде Керр

Кэти Перри призналась в любви бывшей жене своего жениха Орландо Блума
В Лос-Анджелесе (США) прошла торжественная церемония премии G'Day USA Arts Gala в Лос-Анджелесе. Настоящий фурор на церемонии произвело появление на красной дорожке американской певицы Кэти Перри и австралийской супермодели Миранда Керр. Дело в том, что бывшая звезда бренда Victoria's Secret была женой голливудского актера Орландо Блума. А музыкальная исполнительница сейчас как раз с ним обручена.
Об этом пишет издание US Magazine.
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Знаменитости не только позировали фотографам вместе, но и сидели за столиком. Во время мероприятия Перри поднялась на сцену, чтобы вручить награду Керр. Во время речи певица отметила: публика может быть озадачена тем, что награду Миранде вручает именно она. Но, по словам Кэти, у них современная семья и они с Мирандой совсем не вписываются в привычный стереотип о бывшей жене и новой.
"Медиа хотели бы наблюдать за тем, как мы деремся в грязи, но у нас все по любви. Миранда — это любовь. Я буквально приобрела еще одну сестру", — сказала со сцены Перри.
Мероприятие не посетил голливудский актер Орландо Блум. Впрочем, звездам компанию составил муж Миранды, бизнесмен Эван Шпигель.
В рамках церемонии G'Day USA награждают знаменитостей, вносящих вклад в развитие связей между Австралией и США. Кроме Керр героями вечера стали звезда "Аватара" Сэм Уортингтон, рэпер Кид Ларой и другие.
В 2010-2013 годах Миранда была замужем за актером Орландо Блумом. 6 января 2011 года она родила сына Флинна. Кэти Перри начала встречаться с актером в 2016-м. Через год они разошлись, но в апреле 2018-го знаменитости возобновили свои отношения. 15 февраля 2019-го сообщили о помолвке. 26 августа 2020 года Кэти Перри родила девочку.
Напомним, ранее мы писали, что голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис скоро впервые станут бабушкой и дедушкой: их старшая дочь беременна. Это касается и другой бывшей звездной парочки, Алека Болдуина и Ким Бейсингер.