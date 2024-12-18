Гейлі Бібер зачарувала селфі з Джастіном

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Засновниця власного косметичного бренда Rhode і молода мама Гейлі Бібер поділилася із шанувальниками ніжними кадрами. Модель показала поцілунок із чоловіком, співаком Джастіном Бібером.

Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На спільному селфі Хейлі цілує Джастіна в шию. На фото співак позував перед камерою в бейсболці кольору хакі та бежевій сорочці, а Хейлі — в червоній кофтинці. Джастін доповнив кадри кумедними смайликами та сердечками.

Ймовірно, фото було зроблено цими вихідним, коли подружжя відвідало весілля модного консультанта Лорен Перес на Коста-Ріці. Хейлі та Джастіну нарешті вдалося вибратися на відпочинок вдвох, без сина Джека Блюза Бібера.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.