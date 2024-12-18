Гейли Бибер очаровала селфи с Джастином

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Основательница собственного косметического бренда Rhode и молодая мама Хейли Бибер поделилась с поклонниками нежными кадрами. Модель показала поцелуй с мужем, певцом Джастином Бибером.

Фото певец опубликовал на своей странице в Instagram.

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На совместном селфи Хейли целует Джастина в шею. На фото певец позировал перед камерой в бейсболке цвета хаки и бежевой рубашке, а Хейли — в красной кофточке. Джастин дополнил кадры забавными смайликами и сердечками.

Вероятно, фото было сделано в эти выходные, когда супруги посетили свадьбу модного консультанта Лорен Перес на Коста-Рике. Хейли и Джастину наконец-то удалось выбраться на отдых вдвоем, без сына Джека Блюза Бибера.

Напомним, певец Джастин Бибер снова испытывает психологические проблемы из-за скандала вокруг рэпера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к младенцу.