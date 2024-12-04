Хлої Кардаш'ян знялася в білизні — фото

Світська левиця Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Американська світська левиця Хлої Кардаш'ян знялась для популярного жіночого журналу Bustle. Зірка приміряла спокусливу білизну, яка вдало підкреслила її форми.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У новій фотосесії для Bustle, зірка реаліті-шоу позувала перед камерою у спекотній білизні. Хлої приміряла образ звабливого кролика з Playboy.

Кардашян продемонструвала вінтажний конусоподібний бюстгальтер, що нагадує культовий образ Мадонни від Jean Paul Gaultier приблизно 1990 року, та мереживні панчохи Wolford. Шовкові вушка на її голові та перли та пухнастий батіг додали зірці сексуальності.

Хлої Кардаш'ян в образі кролика. Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлої Кардаш'ян приміряла спокусливу білизну. Фото: instagram.com/khloekardashian

Нагадаємо, раніше світська левиця зізналась, які ін'єкції краси собі робила. А також вона вразила шанувальників новою фігурою.