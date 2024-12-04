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Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю в образі кролика з Playboy

4 грудня 2024 11:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Хлої Кардаш'ян знялася в білизні — фото
Світська левиця Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американська світська левиця Хлої Кардаш'ян знялась для популярного жіночого журналу Bustle. Зірка приміряла спокусливу білизну, яка вдало підкреслила її форми. 

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Хлої Кардаш'ян в новому образі

У новій фотосесії для Bustle, зірка реаліті-шоу позувала перед камерою у спекотній білизні. Хлої приміряла образ звабливого кролика з Playboy.

Кардашян продемонструвала вінтажний конусоподібний бюстгальтер, що нагадує культовий образ Мадонни від Jean Paul Gaultier приблизно 1990 року, та мереживні панчохи Wolford. Шовкові вушка на її голові та перли та пухнастий батіг додали зірці сексуальності.

Хлої Кардаш'ян у спокусливій фотосесії
Хлої Кардаш'ян в образі кролика. Фото: instagram.com/khloekardashian
Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю
Хлої Кардаш'ян приміряла спокусливу білизну. Фото: instagram.com/khloekardashian

Нагадаємо, раніше світська левиця зізналась, які ін'єкції краси собі робила. А також вона вразила шанувальників новою фігурою.

мода Хлої Кардашьян закордонні зірки фотосесія стиль

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