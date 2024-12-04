Хлои Кардашьян снялась в белье — фото

Светская львица Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Американская светская львица Хлои Кардашьян снялась для популярного женского журнала Bustle. Звезда примеряла соблазнительное белье, которое удачно подчеркнуло его формы.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Хлои Кардашьян в новом образе

В новой фотосессии для Bustle звезда реалити-шоу позировала перед камерой в соблазнительном белье. Хлои примерила образ обольстительного кролика из Playboy.

Кардашьян продемонстрировала винтажный конусообразный бюстгальтер, напоминающий культовый образ Мадонны от Jean Paul Gaultier примерно в 1990 году и кружевные чулки Wolford. Шелковые ушки на ее голове и жемчуг и пушистая плетка добавили звезде сексуальности.

Хлои Кардашьян в образе кролика. Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлои Кардашьян примеряла соблазнительное белье. Фото: instagram.com/khloekardashian

Напомним, ранее светская львица призналась, какие инъекции красоты себе делала. Также она поразила поклонников новой фигурой.