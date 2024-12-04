Хлои Кардашьян снялась в белье — фото

Хлои Кардашьян снялась для глянца в образе кролика из Playboy
Американская светская львица Хлои Кардашьян снялась для популярного женского журнала Bustle. Звезда примеряла соблазнительное белье, которое удачно подчеркнуло его формы.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Хлои Кардашьян в новом образе
В новой фотосессии для Bustle звезда реалити-шоу позировала перед камерой в соблазнительном белье. Хлои примерила образ обольстительного кролика из Playboy.
Кардашьян продемонстрировала винтажный конусообразный бюстгальтер, напоминающий культовый образ Мадонны от Jean Paul Gaultier примерно в 1990 году и кружевные чулки Wolford. Шелковые ушки на ее голове и жемчуг и пушистая плетка добавили звезде сексуальности.
Напомним, ранее светская львица призналась, какие инъекции красоты себе делала. Также она поразила поклонников новой фигурой.
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