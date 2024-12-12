Бєдняков потролив хейтерів з Росії

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov

Відомий український шоумен Андрій Бєдняков повеселив українців. Ведучий показав, як влучно тролить росіян, які пишуть йому різні дурниці.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Бєдняков висміяв росіян

Ведучий продовжує отримувати погрози та гнівні коментарі від жителів Росії. Один із них поцікався в шоумена, чи не засмучений він через те, не може приїхати до Росії.

Бєдняков відповів, що дуже "сумує" за краєвидами російських міст та попрохав хейтера "допомогти" йому із в'їздом в РФ.

"Хочу на Різдво у Воронєж", — висміяв жителя РФ шоумен.

Публікація Андрія Бєднякова. Фото: Instagram/biedniakov

Нагадаємо, раніше розкритикував росіянку Настю Івлєєву, з якою раніше вів тревел-шоу "Орел і Решка". А також шоумен розлучився із дружиною Анастасією Короткою.