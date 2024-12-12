Бєдняков потролив хейтерів з Росії

Хочу на Різдво у Воронєж — Бєдняков влучно потролив росіян
Відомий український шоумен Андрій Бєдняков повеселив українців. Ведучий показав, як влучно тролить росіян, які пишуть йому різні дурниці.
Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Бєдняков висміяв росіян
Ведучий продовжує отримувати погрози та гнівні коментарі від жителів Росії. Один із них поцікався в шоумена, чи не засмучений він через те, не може приїхати до Росії.
Бєдняков відповів, що дуже "сумує" за краєвидами російських міст та попрохав хейтера "допомогти" йому із в'їздом в РФ.
"Хочу на Різдво у Воронєж", — висміяв жителя РФ шоумен.
Нагадаємо, раніше розкритикував росіянку Настю Івлєєву, з якою раніше вів тревел-шоу "Орел і Решка". А також шоумен розлучився із дружиною Анастасією Короткою.
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