Бедняков потролил хейтеров из России

Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков повеселил украинцев. Ведущий показал, как метко тролит россиян, которые пишут ему разные глупости.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Ведущий продолжает получать угрозы и гневные комментарии от жителей России. Один из них поинтересовался у шоумена, не огорчен ли он потому, что не может приехать в Россию.

Бедняков ответил, что очень "скучает" по пейзажах российских городов и попросил хейтера "помочь" ему с въездом в РФ.

"Хочу на Рождество в Воронеж", — высмеял жителя РФ шоумен.

Публикация Андрея Беднякова. Фото: Instagram/biedniakov

Напомним, ранее раскритиковал россиянку Настю Ивлееву, с которой ранее вел тревел-шоу "Орел и Решка". А также шоумен разошелся с женой Анастасией Короткой.