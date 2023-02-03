Чи був в холостяка Алекса Топольського секс з чоловіками

"Холостяк" Топольський зізнався, чи був у нього секс з чоловіками та чи зіграв би гея в кіно
Після розставання головного героя дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк" Алекса Топольського з переможницею Катериною Лозовицькою особисте життя бізнесмена активно обговорюють у соцмережах.
Всі крапки над "і" Алекс розставив в інтерв’ю, яке опубліковане на YouTube-каналі "ОЛИЦЬКА".
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Деталі
Вже тривалий час 33-річний "холостяк" живе на індонезійському острові Балі. Топольський зізнався, що його серце вільне. Втім, він не відмовляє собі у зустрічах з туристами. Однією з останніх на побачення Алекс запросив молоду американку. Але окрім інтрижки, більше в них нічого не вийшло.
Враховуючи модельне минуле Топольського та життя за океаном, вдалині від Батьківщини, ведуча поцікавилась в бізнесмена, чи був в нього сексуальний досвід з чоловіками.
"Я не бісексуал, мені подобаються тільки жінки. Так, багато геїв у цій індустрії. Але багато хлопців також, які гетеросексуали", — зізнався головний героя дванадцятого сезону популярного шоу.
Втім, одного разу, під час зймоки у Нью-Йорку, Топольський відчув надмірну увагу зі сторони фотографа.
"Я так йому і сказав, що я не гей. І потім вже поговорив зі своїм модельним агенством, а вони з ним. Мені це дуже не сподобалось в цій модельній сфері, що таке є. І кожна модель тобі скаже, що так, це частина цього бізнесу, на жаль. В акторстві такого мало", — зауважив Алекс.
Ведуча поцікавилась, чи погодився б Топольський на пропозицію зіграти гея у фільмі. Алекс зазначив, що на той момент йому дуже подобалась акторська сфера. Тому він погодився б. Втім, все залежало б від сценарію. На відверті сцени, як, наприклад, в американському оскароносному фільмі "Горбата гора" з Гітом Леджером та Джейком Джилленголом, Топольський не погодився б.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що напівоголений Алекс Топольський тет-а-тет провів певний час з американським режисером-збоченцем: чим все закінчилося. Також ми писали, що Топольський прокоментував чутки про ескорт: чи працював він в секс-індустрії.