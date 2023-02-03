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"Холостяк" Топольский признался, был ли у него секс с мужчинами и сыграл бы гея в кино

3 февраля 2023 06:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Был ли у холостяка Алекса Топольского секс с мужчинами
Главный герой двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк" Алекс Топольский
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После расставания главного героя двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк", Алекса Топольского с победительницей Екатериной Лозовицкой, личную жизнь бизнесмена активно обсуждают в соцсетях.

Все точки над "і" Алекс расставил в интервью, опубликованном на YouTube-канале "ОЛИЦКАЯ".

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Подробности

Уже продолжительное время 33-летний "холостяк" живет на индонезийском острове Бали. Топольский признался, что его сердце свободно. Впрочем, он не отказывает себе во встречах с туристами. Одной из последних на свидание Алекс пригласил молодую американку. Но кроме интрижки больше у них ничего не вышло.

Учитывая модельное прошлое Топольского и жизнь за океаном, вдали от Родины, ведущая поинтересовалась у бизнесмена, был ли у него сексуальный опыт с мужчинами.

"Я не бисексуал, мне нравятся только женщины. Да, много геев в этой индустрии. Но многие ребята тоже, которые гетеросексуалы", — признался главный героя двенадцатого сезона популярного шоу.

Впрочем, однажды, во время съемки в Нью-Йорке, Топольский почувствовал излишнее внимание со стороны фотографа.

"Я так ему и сказал, что я не гей. И потом уже поговорил со своим модельным агентством, а они с ним. Мне это очень не понравилось в этой модельной сфере, что есть. И каждая модель тебе скажет, что да, это часть этого бизнеса, к сожалению. А в актерстве такого мало", — заметил Алекс.

Ведущая поинтересовалась, согласился ли бы Топольский на предложение сыграть гея в фильме. Алекс отметил, что на тот момент ему очень нравилась актерская сфера. Поэтому он согласился бы. Впрочем, все бы зависело бы от сценария. На откровенные сцены, как, например, в американском оскароносном фильме "Горбатая гора" с Хитом Леджером и Джейком Джилленхолом, Топольский не согласился бы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что полуобнаженный Алекс Топольский тет-а-тет провел некоторое время с американским режиссером-извращенцем: чем все закончилось. Также мы писали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.

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