Джасванта Сінгха, який планував вбити Єлизавету II, постав перед судом

Напередодні Різдва 2021 року на королеву Єлизавету II планувався замах

Напередодні Різдва 2021 року на королеву Єлизавету II планувався замах. Злочинець збирався вбити її прямесенько в центрі столиці Великої Британії, у Віндзорському замку. На щастя, йому це не вдалося. У Сполученому Королівстві розпочався суд над ним.

Про це повідомляє BBC.

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Розслідування встановило, що Джасвант Сінгх Чейл, якому зараз 21 рік, скористався драбиною, щоб пробратися до Віндзорського замку. Саме там під час пандемії COVID-19 жила королева. Дві години він перебував у замку і вичікував слушної нагоди, аби втілити свій план.

Один з офіцерів-охоронеців помітив Джасванта біля дверей, що вели до королівських апартаментів. Хлопець був у балаклаві та мав приготовлений до пострілу арбалет. Його було затримано.

Перед тим, як увійти до замку, він опублікував відео у соціальних мережах, в якому пояснив мотиви свого наміру.

"Ця помста призначена для тих, хто загинув 1919 року під час різанини в Джалліанвал-баг, коли солдати британців відкрили вогонь по тисячах людей, які зібралися в індійському місті Амрітсар", — сказав він.

У протистоянні, про яке згадує Сінгх Чайл, загинули близько 1000 людей. Офіційно, Велика Британія так і не вибачилась за це.

Джасванта звинувачують у погрозах вбивством, занесенні зброї до офіційної установи, а також за державну зраду. Чейл визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Він став першою людиною у Великій Британії з 1981 року, яку засудили за державну зраду. Оголошення вироку призначено на 31 березня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з синів Єлизавети II, принц Ендрю, збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Також ми писали, що Єлизавету II вшанували у новій ювелірній колекції французького бренду Boucheron.