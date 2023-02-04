Джасванта Сінгха, який планував вбити Єлизавету II, постав перед судом

Хотів вбити Єлизавету II арбалетом: у Великій Британії судять Джасванта Сінгха
Напередодні Різдва 2021 року на королеву Єлизавету II планувався замах. Злочинець збирався вбити її прямесенько в центрі столиці Великої Британії, у Віндзорському замку. На щастя, йому це не вдалося. У Сполученому Королівстві розпочався суд над ним.
Про це повідомляє BBC.
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Розслідування встановило, що Джасвант Сінгх Чейл, якому зараз 21 рік, скористався драбиною, щоб пробратися до Віндзорського замку. Саме там під час пандемії COVID-19 жила королева. Дві години він перебував у замку і вичікував слушної нагоди, аби втілити свій план.
Один з офіцерів-охоронеців помітив Джасванта біля дверей, що вели до королівських апартаментів. Хлопець був у балаклаві та мав приготовлений до пострілу арбалет. Його було затримано.
Перед тим, як увійти до замку, він опублікував відео у соціальних мережах, в якому пояснив мотиви свого наміру.
"Ця помста призначена для тих, хто загинув 1919 року під час різанини в Джалліанвал-баг, коли солдати британців відкрили вогонь по тисячах людей, які зібралися в індійському місті Амрітсар", — сказав він.
У протистоянні, про яке згадує Сінгх Чайл, загинули близько 1000 людей. Офіційно, Велика Британія так і не вибачилась за це.
Джасванта звинувачують у погрозах вбивством, занесенні зброї до офіційної установи, а також за державну зраду. Чейл визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Він став першою людиною у Великій Британії з 1981 року, яку засудили за державну зраду. Оголошення вироку призначено на 31 березня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з синів Єлизавети II, принц Ендрю, збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Також ми писали, що Єлизавету II вшанували у новій ювелірній колекції французького бренду Boucheron.