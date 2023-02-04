Джасванта Сингха, планировавший убить Елизавету II, предстал перед судом

В канун Рождества 2021 года на королеву Елизавету II планировалось покушение

В канун Рождества 2021 года на королеву Елизавету II планировалось покушение. Преступник собирался убить ее прямо в центре столицы Великобритании, в Виндзорском замке. К счастью, ему это не удалось. В Соединенном Королевстве начался суд над ним.

Об этом сообщает BBC.

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Расследование установило, что Джасвант Сингх Чейл, которому сейчас 21 год, воспользовался стремянкой, чтобы пробраться в Виндзорский замок. Там во время пандемии COVID-19 жила королева. Два часа он находился в замке и выжидал удобного случая, чтобы воплотить свой план.

Один из офицеров-охранников заметил Джасванта у дверей, ведущих в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и был приготовлен к выстрелу арбалет. Он был задержан.

Перед тем как войти в замок, он опубликовал видео в социальных сетях, в котором объяснил мотивы своего намерения.

"Эта месть предназначена для погибших в 1919 году во время резни в Джаллианвал-баг, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар", — сказал он.

В противостоянии, о котором упоминает Сингх Чайл, погибли около 1000 человек. Официально, Великобритания так и не принесла извинений за это.

Джасванта обвиняют в угрозах убийством, занесении оружия в официальное учреждение, а также за государственную измену. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он стал первым человеком в Великобритании с 1981 года, осужденным за госизмену. Оглашение приговора назначено на 31 марта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из сыновей Елизаветы II, принц Эндрю, собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии. Также мы писали, что Елизавету II почтили в новой ювелирной коллекции французского бренда Boucheron.