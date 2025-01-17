Христина Соловій разом із старшим братом звернулась до шанувальників

Українська співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Відома українська співачка Христина Соловій поділилась особистим. Зірка вперше показала свого старшого брата Євгена, який нині служить офіцером розвідки 65 бригади ЗСУ.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Христина Соловій звернулась до шанувальників

У свій день народження зірка звернулась до шанувальників та попрохала небайдужих зробити їй подарунок у вигляді донату. Артистка збирає кошти на придбання автомобіля з РЕБом для підрозділу, в якому служить її брат Євген.

"Сьогодні мені 32 і все, чого я хочу, щоб закінчилась війна. Я виступала для військових понад 150 разів, відіграла десятки благодійних концертів, робила і підтримувала збори для вас і ваших близьких. Але останні півроку мої серце і розум на Запорізькому напрямку з найближчим для мене рідним братом, Євгеном, офіцером розвідки 65 бригади", — поділилася Христина.

Нагадаємо, Євген мобілізувався до війська у вересні 2024 року. До військової служби хлопець грав на гітарі в гурті Христини.

Раніше Христина Соловій заявила, що призупиняє свою концертну діяльність. А також раніше Христина Соловій втрапила у скандал через поцілунок на сцені під час концерту.