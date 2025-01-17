Кристина Соловий вместе со старшим братом обратилась к поклонникам вместе со старшим братом

Украинская певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Известная украинская певица Кристина Соловий поделилась личным. Звезда впервые показала своего старшего брата Евгения, который сейчас служит офицером разведки 65 бригады ВСУ.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Кристина Соловий обратилась к поклонникам

В свой день рождения звезда обратилась к поклонникам и попросила неравнодушных сделать ей подарок в виде доната. Артистка собирает средства на приобретение автомобиля с РЭБом для подразделения, в котором служит ее брат Евгений.

"Сегодня мне 32 и все, чего я хочу, чтобы закончилась война. Я выступала для военных более 150 раз, отыграла десятки благотворительных концертов, делала и поддерживала сборы для вас и ваших близких. Но последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с самым близким для меня родным братом, Евгением, офицером разведки 65 бригады", — поделилась Кристина.

Напомним, Евгений мобилизовался в армию в сентябре 2024 года. До военной службы парень играл на гитаре в группе Кристины.

Ранее Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. А также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта.