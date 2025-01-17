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Кристина Соловий показалась с братом, который служит в ВСУ

17 января 2025 12:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Кристина Соловий вместе со старшим братом обратилась к поклонникам вместе со старшим братом
Украинская певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная украинская певица Кристина Соловий поделилась личным. Звезда впервые показала своего старшего брата Евгения, который сейчас служит офицером разведки 65 бригады ВСУ.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Кристина Соловий обратилась к поклонникам

В свой день рождения звезда обратилась к поклонникам и попросила неравнодушных сделать ей подарок в виде доната. Артистка собирает средства на приобретение автомобиля с РЭБом для подразделения, в котором служит ее брат Евгений.

"Сегодня мне 32 и все, чего я хочу, чтобы закончилась война. Я выступала для военных более 150 раз, отыграла десятки благотворительных концертов, делала и поддерживала сборы для вас и ваших близких. Но последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с самым близким для меня родным братом, Евгением, офицером разведки 65 бригады", — поделилась Кристина.

Напомним, Евгений мобилизовался в армию в сентябре 2024 года. До военной службы парень играл на гитаре в группе Кристины.

Ранее Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. А также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта.

ВСУ Кристина Соловий военные украинские звезды война в Украине

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