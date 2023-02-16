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Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta

16 лютого 2023 11:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta
Канадський актор Кіану Рівз
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Канадський актор Кіану Рівз та режисер франшизи "Джон Вік" Чад Стахельскі дали велике інтерв'ю виданню Wired. В ньому зірки говорили здебільшого про майбутнє цифрових технологій.

Про це йдеться на сайті видання.

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Деталі 

Журналіст запитав в знаменитостей, як вони ставляться до випадковостей у фільмі "Джон Вік". Наприклад, до того, що наймані вбивці використовують монети, дуже схожі на біткоїни. Перша частина франшизи вийшла у 2014 році, коли BTC тільки-но з'явився.

Стахельскі пожартував, що він із Кіану бере відповідальність за це. Також він додав, що у фільмах криптовалюту завжди використовують персонажі злочинного світу.

Кіану Рівз, своєю чергою виступив на захист цифрової валюти. Він вважає, що тимчасові труднощі та критика у бік криптовалюти зробить її тільки кращою.

"Я думаю, що принцип, ідеї, що лежать в основі незалежної валюти, приголомшливі. Це дивовижні інструменти для обміну та розподілу ресурсів. Отже, якщо говорити про криптографію чи волатильність криптовалюти, це тільки покращить її з погляду захисту", — розповів актор.

Також Кіану поділився своєю думкою про метавсесвіт. Він назвав їх системами контролю та маніпуляції. А також розкритикував компанію Meta (їй належать, зокрема, соцмережі Facebook та Instagram), яка хоче стати монополістом у цій сфері.

"Вони поводяться так, начебто створили щось унікальне. Є ще інші проєкти. Метавсесвіти — це створення багатства і це можливості", — підсумував актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на честь Кіану Рівза назвали потужний пестицид, який вбиває грибок.

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