Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta
Канадский актер Киану Ривз и режиссер франшизы "Джон Вик" Чад Стахельски дали обширное интервью изданию Wired. В нем звезды говорили в основном о будущем цифровых технологий.
Об этом говорится на сайте издания.
-
Разведка Британии оценила потенциал авиации рф
-
Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки
-
"Мы оба переживаем": Квиткова прокомментировала отношения с Добрыниным после расставания
-
Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии
-
В Одесской области в руках у подростка взорвался неизвестный предмет
-
Кого украинцы считают соучастниками путина и войны: результаты опроса
-
АЕК — "Днепр-1" и другие матчи 1/16 Лиги Конференций 16 февраля
-
Путин не сможет собрать достаточно сил для нового наступления, по крайней мере, до мая, — СМИ
-
Заперечував військову агресію: на Одещині засуджено прихильника рф
-
Группа Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС, — Арахамия
Подробности
Журналист спросил у знаменитостей, как они относятся к случайностям в фильме "Джон Вик". Например, к тому, что наемные убийцы используют монеты, очень похожие на биткоины. Первая часть франшизы вышла в 2014 году, когда BTC только появился.
Стахельски пошутил, что он с Киану берет ответственность за это. Также он добавил, что в фильмах криптовалюта всегда используются персонажами преступного мира.
Киану Ривз, в свою очередь, выступил в защиту цифровой валюты. Он считает, что временные трудности и критика в сторону криптовалюты сделает ее только лучше.
"Я думаю, что принцип, идеи, лежащие в основе независимой валюты, потрясающие. Это удивительные инструменты для обмена и распределения ресурсов. Следовательно, если говорить о криптографии или волатильности криптовалюты, это только улучшит ее с точки зрения защиты", — рассказал актер.
Также Киану поделился своим мнением о метавселенной. Он назвал их системами контроля и манипуляции. А также подверг критике компанию Meta (ей принадлежат, в частности, соцсети Facebook и Instagram), которая хочет стать монополистом в этой сфере.
"Они ведут себя так, будто создали что-то уникальное. Есть еще другие проекты. Цель вселенной — это создание богатства и это возможности", — подытожил актер.
Напомним, ранее мы писали, что в честь Киану Ривза назвали мощный пестицид, убивающий грибок.