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Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta

16 февраля 2023 11:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta
Канадский актер Киану Ривз
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Канадский актер Киану Ривз и режиссер франшизы "Джон Вик" Чад Стахельски дали обширное интервью изданию Wired. В нем звезды говорили в основном о будущем цифровых технологий.

Об этом говорится на сайте издания.

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Подробности

Журналист спросил у знаменитостей, как они относятся к случайностям в фильме "Джон Вик". Например, к тому, что наемные убийцы используют монеты, очень похожие на биткоины. Первая часть франшизы вышла в 2014 году, когда BTC только появился.

Стахельски пошутил, что он с Киану берет ответственность за это. Также он добавил, что в фильмах криптовалюта всегда используются персонажами преступного мира.

Киану Ривз, в свою очередь, выступил в защиту цифровой валюты. Он считает, что временные трудности и критика в сторону криптовалюты сделает ее только лучше.

"Я думаю, что принцип, идеи, лежащие в основе независимой валюты, потрясающие. Это удивительные инструменты для обмена и распределения ресурсов. Следовательно, если говорить о криптографии или волатильности криптовалюты, это только улучшит ее с точки зрения защиты", — рассказал актер.

Также Киану поделился своим мнением о метавселенной. Он назвал их системами контроля и манипуляции. А также подверг критике компанию Meta (ей принадлежат, в частности, соцсети Facebook и Instagram), которая хочет стать монополистом в этой сфере.

"Они ведут себя так, будто создали что-то уникальное. Есть еще другие проекты. Цель вселенной — это создание богатства и это возможности", подытожил актер.

Напомним, ранее мы писали, что в честь Киану Ривза назвали мощный пестицид, убивающий грибок.

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