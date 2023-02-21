Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками
Американські суперзірки Кім Кардаш’ян та Мерая Кері об’єдналися заради зйомку відео у Tik Tok. Світська левиця та співачка склали компанію своїм донькам.
Зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" опублікувала відео у своєму Tik Tok.
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Деталі
На цій сторінці Кім здебільшого публікує відео своєї старшої доньки Норт, якій її батько, одіозний репер Каньє Вест заборонив створювати власну сторінку в соцмережі.
На відео дев’ятирічна Норт танцює з 11-річною донькою Мераї Кері, Монро. В будинку Кім Кардаш’ян дівчата танцюють під пісню It's a Wrap з репертуару Кері. Як раптом Кім та Мерая раптово з'являються в кадрі з обох боків і починають співати в гребінці.
Дівчата намагалися витіснити своїх зіркових мам, доки всі четверо не почали сміятися. Менш ніж за вісім годин відео набрало у соцмережі мільйон переглядів.
@kimkardashian
Its a wrap! But never for us!♬ its a wrap for you baby. - 𝖒𝖈𝖆𝖗𝖊𝖞𝖆𝖚𝖉𝖎𝖔𝖘
Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Кім Кардаш'ян, Норт, отримала першу роботу в Голлівуді. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян заплатили мільйон за виступ перед бізнесменами.