Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми
Американские суперзвезды Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри объединились ради съемки видео в Tik Tok. Светская львица и певица составили компанию своим дочерям.
Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" опубликовала видео в своем Tik Tok.
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На этой странице Ким в большинстве своем публикует видео своей старшей дочери Норт, которой ее отец, одиозный рэпер Канье Вэст запретил создавать собственную страницу в соцсети.
На видео девятилетняя Норт танцует с 11-летней дочерью Мэрайи Кэри, Монро. В доме Ким Кардашьян девушки танцуют под песню It's a Wrap из репертуара Кэри. Как вдруг, Ким и Мерая внезапно появляются в кадре с обеих сторон и начинают петь в расчески.
Девочки пытались вытеснить своих звездных мам, пока все четверо не смеялись. Менее чем через восемь часов видео набрало в соцсети миллион просмотров.
@kimkardashian
Its a wrap! But never for us!♬ its a wrap for you baby. - 𝖒𝖈𝖆𝖗𝖊𝖞𝖆𝖚𝖉𝖎𝖔𝖘
Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Ким Кардашьян, Норт, получила первую работу в Голливуде. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян заплатили миллион за выступление перед бизнесменами.