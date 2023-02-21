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Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

21 февраля 2023 16:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми
Американская светская львица Ким Кардашьян с дочерью Норт
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американские суперзвезды Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри объединились ради съемки видео в Tik Tok. Светская львица и певица составили компанию своим дочерям.

Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" опубликовала видео в своем Tik Tok.

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Подробности

На этой странице Ким в большинстве своем публикует видео своей старшей дочери Норт, которой ее отец, одиозный рэпер Канье Вэст запретил создавать собственную страницу в соцсети.

На видео девятилетняя Норт танцует с 11-летней дочерью Мэрайи Кэри, Монро. В доме Ким Кардашьян девушки танцуют под песню It's a Wrap из репертуара Кэри. Как вдруг, Ким и Мерая внезапно появляются в кадре с обеих сторон и начинают петь в расчески.

Девочки пытались вытеснить своих звездных мам, пока все четверо не смеялись. Менее чем через восемь часов видео набрало в соцсети миллион просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Ким Кардашьян, Норт, получила первую работу в Голливуде. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян заплатили миллион за выступление перед бизнесменами.

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