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Кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів": чого чекати

24 лютого 2023 12:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кінокомпанії почали роботу над новими фільмами з франшизи Володар перснів
Постер одного з фільму франшизи "Володар перснів"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гарні новини для шанувальників фентезійного всесвіту з франшизи "Володар перснів" прийшли з США. Кінокомпанії Warner Bros. та New Line оголосили про те, що уклали угоду з корпорацією Embracer Group, якій належать права на адаптацію творів англійського письменника Джона Толкіна.

Про це повідомляє видання The Hollywoof Reporter. 

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Деталі

Компанії зможуть знімати повнометражні фільми на основі роману "Володар перснів" та повісті "Гобіт". Стрічки планують запустити у розробку вже незабаром, але яким саме подіям зі світу Середзем'я вони будуть присвячені точно не невідомо.

Як підкреслили керівники кінопідрозділу Warner Bros., вони не планують робити рімейки чи переосмислення кінотрилогій, знятих режисером Пітером Джексоном. В планах — розширення фентезійного світу.

"Можливість глибше дослідити світ Середзем'я та запросити в цю подорож шанувальників — справжня честь для нас", — заявили керівники Warner Bros. Pictures Майкл де Лука та Памела Абді.

Угода між WB та Embracer стосується лише прав на повнометражні фільми. Права на телевізійні адаптації "Володаря перснів" в цей час належать Amazon.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський актор Бернард Гілл, який виконав роль короля Теодена в кінотрилогії "Володар перснів" розкритикував новий серіал від Amazon.

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