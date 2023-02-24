Кинокомпании начали работу над новыми фильмами по франшизе Властелин колец

Постер одного из фильма франшизы "Властелин колец"

Хорошие новости для поклонников фэнтезийной вселенной по франшизе "Властелин колец" пришли из США. Кинокомпании Warner Bros. и New Line объявили о заключении соглашения с корпорацией Embracer Group, которой принадлежат права на адаптацию произведений английского писателя Джона Толкина.

Об этом сообщает издание The Hollywoof Reporter.

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Компании смогут снимать полнометражные фильмы на основе романа "Властелин колец" и повести "Хоббит". Ленты планируют запустить в разработку уже вскоре, но каким именно событиям из мира Средиземья они будут посвящены точно неизвестно.

Как подчеркнули руководители киноподразделения Warner Bros., они не планируют делать римейки или переосмысление кинотрилогий, снятых режиссером Питером Джексоном. В планах — расширение фэнтезийного мира.

"Возможность глубже исследовать мир Средиземья и пригласить в это путешествие поклонников — настоящая честь для нас", — заявили руководители Warner Bros. Фото Майкл де Лука и Памела Абди.

Соглашение между WB и Embracer касается только прав на полнометражные фильмы. Права на телевизионные адаптации "Властелина колец" в настоящее время принадлежат Amazon.

Напомним, ранее мы писали, что британский актер Бернард Хилл, исполнивший роль короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", раскритиковал новый сериал от Amazon.