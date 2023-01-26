Все про жеребкування конкурсу Євробачення-2023

Логотип пісенного конкурсу "Євробачення-2023"

Вже наступного тижня відбудеться церемонія передавання ключів англійському місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Українці вперше з 2017 року зможуть стежити за подією наживо.

Про це повідомляється на сайті Суспільне Мовлення.

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У вівторок, 31 січня, о 21:00 на телеканалі "Суспільне Культура" відбудеться пряма трансляція церемонії. За музичною подією можна також буде стежити на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення". Коментуватиме подію шоумен Тімур Мірошниченко.

"Церемонія передавання ключів та жеребкування — перша офіційна подія в цьогорічному місті-господарі “Євробачення”. Вона має дуже символічний характер, адже відкриває новий сезон подій вже безпосередньо в столиці конкурсу. Оскільки на логотипі "Євробачення-2023" — український прапор, ця подія має неабияке значення і для нашої країни. Так що дивіться", — закликав Тімур Мірошниченко.

Під час урочистостей мер Турина, міста-господаря тогорічного конкурсу, Стефано Ло Руссо передасть офіційні ключі "Євробачення" меркині Ліверпуля Джоанні Андерсон. Після чого британські телеведучі Райлан та Ей Джей Одуду проведуть жеребкування за участю членів української громади та молоді з місцевої ліверпульської школи.

В заході також візьмуть участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська.

Жеребкування визначить, у якому з двох півфіналів виступатиме кожна з країн-учасників, а також коли голосуватимуть Україна та країни "Великої п’ятірки", які одразу виступатимуть у фіналі.

Перший півфінал "Євробачення-2023" пройде на "Ліверпуль-Арені" 9 травня. Через два дні відбудеться другий. А гранд-фінал відгримить 13 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт TVORCHI, який представлятиме нашу країну на конкурсі, підписав документи на участь в "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, що Франція визначилась, хто поїде у Ліверпуль на пісенний конкурс.