Все о жеребьевке конкурса Евровидение-2023

Когда и где смотреть жеребьевку конкурса "Евровидение-2023"
Уже на следующей неделе состоится церемония передачи ключей английскому городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2023". Украинцы впервые с 2017 года смогут следить за событием вживую.
Об этом сообщается на сайте Суспільне Мовлення.
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Во вторник, 31 января, в 21:00 на телеканале "Суспільне Культура" состоится прямая трансляция церемонии. За музыкальным событием также можно будет следить на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". Комментировать событие будет шоумен Тимур Мирошниченко.
"Церемония передачи ключей и жеребьевки — первое официальное событие в нынешнем городе-хозяине "Евровидения". Она носит очень символический характер, ведь открывает новый сезон событий уже непосредственно в столице конкурса. Поскольку на логотипе "Евровидение-2023" — украинский флаг, это событие имеет большое значение и для нашей страны. Так что, смотрите" , — призвал Тимур Мирошниченко.
Во время торжеств мэр Турина, города-хозяина конкурса, Стефано Ло Руссо передаст официальные ключи "Евровидения" меру Ливерпуля Джоанни Андерсон. После чего британские телеведущие Райлан и Эй Джей Одуду проведут жеребьевку с участием членов украинской общины и молодежи из местной ливерпульской школы.
В мероприятии также примут участие председатель правления Суспільне Мовлення Николай Чернотицкий и глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская.
Жеребьевка определит, в каком из двух полуфиналов будет выступать каждая из стран-участников, а также когда будут голосовать Украина и страны "Большой пятерки", которые выступают сразу в финале.
Первый полуфинал "Евровидения-2023" пройдет на "Ливерпуль-Арене" 9 мая. Через два дня состоится второй. А гранд-финал отгремит 13 мая.
Напомним, ранее мы писали, что группа TVORCHI, которая будет представлять нашу страну на конкурсе, подписала документы на участие в "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, что Франция определилась, кто поедет в Ливерпуль на песенный конкурс.