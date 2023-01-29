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Колишній Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт"

29 січня 2023 17:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Марк Ентоні одружився з учасницею конкурсу Міс Всесвіт
Колишнє подружжя, музичні виконавці Марк Ентоні та Дженніфер Лопес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський співак Марк Ентоні офіційно попрощався зі статусом холостяка. Музична зірка вчетверте одружився.

Про це повідомляє видання Hola.

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Деталі 

Обраницею співака стала  23-річна Надя Феррейра, яка на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" представляла Парагвай та посіла друге місце, поступившись красуні з Індії Гарнааз Санду. Марк Ентоні старший за свою дружину на 31 рік. 

Зіркова парочка влаштувала весілля в Художньому музеї Перес в Маямі (США). Марка одружив сам мер міста Френсіс Суарес. На урочисту церемонію прилетіли колумбійський співак Малума, англійський спортсмен та бізнесмен Девід Бекхем, голлівудська акторка Сальма Гаєк та інші знаменитості. 

На весіллі підтримували батька й 21-річний Крістіан та 19-річний Раян — сини від колишньої дружини Марка Ентоні, переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 1993", представниці Пуерто-Рико Даянари Торрес. А ось Еммі та Максиміліана від другої дружини, співачки Дженніфер Лопес на церемонії не було.

23-річна наречена була одягнена в романтичну сукню від Galia Lahav з мереживом і довгим шлейфом, а Марк Ентоні — у костюм від Christian Dior.

Шлюб Ентоні та Лопес

Невдовзі після розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком наприкінці 2003 року Лопес почала зустрічатися зі своїм другом Марком Ентоні. Пара одружилася 5 червня 2004 року, всього через тиждень після того, як Ентоні розлучився зі своєю першою дружиною, Даянарою Торрес. 22 лютого 2008 року Лопес народила двійнят — сина Макса (Максимілліан Девід) і дочку Еммі (Емма Мерібел). 

15 липня 2011 року у спільній заяві Лопес та Ентоні оголосили про намір розлучитися. Як причину розлучення колишні кохані назвали важкий період, в ході якого з'ясувалося багато проблемних точок зору. Також стало відомо, що ініціатором розлучення стала саме Дженніфер. 16 червня 2014 року Дженніфер офіційно розлучилася з Марком Ентоні.

Нагадаємо, раніше ми писали: Дженніфер Лопес зізналась, що перше весілля у Вегасі Бен Аффлек організував нашвидкуруч. Також ми розповідали, що 36-річна голлівудська акторка Ешлі Олсен вперше вийшла заміж. Обранцем став її бойфренд, художник Луї Ейснер. 

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