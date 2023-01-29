Марк Энтони женился на участнице конкурса Мисс Вселенная

Бывшие супруги, музыкальные исполнители Марк Энтони и Дженнифер Лопес

Американский певец Марк Энтони официально попрощался со статусом холостяка. Музыкальная звезда в четвертый раз женился.

Об этом сообщает издание Hola.

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Избранницей певца стала 23-летняя Надя Феррейра, которая на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" представляла Парагвай и заняла второе место, уступив красавице из Индии Гарнааз Санду. Марк Энтони старше своей жены на 31 год.

Звездная парочка устроила свадьбу в Художественном музее Перес в Майами (США). Марка женил сам мэр города Фрэнсис Суарес. На торжественную церемонию прилетели колумбийский певец Малума, английский спортсмен и бизнесмен Дэвид Бекхэм, голливудская актриса Сальма Хайек и другие знаменитости.

На свадьбе поддерживали отца и 21-летний Кристиан и 19-летний Райан — сыновья бывшей жены Марка Энтони, победительницы конкурса "Мисс Вселенная 1993", представительницы Пуэрто-Рико Дайанары Торрес. А вот Эмми и Максимилиана от второй жены певицы Дженнифер Лопес на церемонии не было.

23-летняя невеста была одета в романтическое платье от Galia Lahav с кружевом и длинным шлейфом, а Марк Энтони — в костюм от Christian Dior.

Брак Энтони и Лопес

Вскоре после развода с голливудским актером Беном Аффлеком в конце 2003 года Лопес начала встречаться со своим другом Марком Энтони. Пара вышла замуж 5 июня 2004 года, всего через неделю после того, как Энтони расстался со своей первой женой, Дайанарой Торрес. 22 февраля 2008 года Лопес родила двойню — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел).



15 июля 2011 года в совместном заявлении Лопес и Энтони объявили о намерении развестись. Как причину развода бывшие возлюбленные назвали трудный период, в ходе которого выяснилось много проблемных точек зрения. Также стало известно, что инициатором развода стала именно Дженнифер. 16 июня 2014 года Дженнифер официально рассталась с Марком Энтони.

Напомним, ранее мы писали: Дженнифер Лопес призналась, что первую свадьбу в Вегасе Бен Аффлек организовал на скорую руку. Также мы рассказывали, что 36-летняя голливудская актриса Эшли Олсен впервые вышла замуж. Избранником стал ее бойфренд, художник Луи Эйснер.