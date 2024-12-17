Ексчоловік Анни Сєдокової Яніс Тімма наклав на себе руки у 32 роки

Колишній Сєдокової наклав на себе руки у її день народження
Тіло колишнього чоловіка співачки Анна Сєдокової Яніса Тімми знайшли в одному з готелів Москви. В останні години свого життя він намагався зв'язатися з виконавицею.
Про це пишуть росЗМІ.
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Поруч із тілом спортсмена було виявлено телефон. Яніс в повідомленні привітав її з днем народження та просив перетелефонувати йому. В останній час хлопець присвячував їй свої публікації в соцмережах. За попередньою версією, колишній чоловік Сєдокової помер від асфіксії.
Їх роман закрутився влітку 2019 року. Через рік пара одружилася. Сєдокова жила зі спорстменом на дві країни — РФ і США. У їхньому шлюбі було багато сварок, через які вони часто розходились. Восени 2024 року співачка подала на розлучення, і 9 грудня вони остаточно розірвали шлюб. Тімм болісно переживав розрив та звинуватив Сєдокову в тому, що вона його кохала лише з корисливих мотивів. Він також погрожував зірці крайніми заходами, якщо їм не вдасться знову помиритися.
Сама Сєдокова поки ніяк не прокоментувала трагічну звістку та закрила коментарі в соцмережах.
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