Эксмуж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в 32 года

Украинская певица Анна Седокова. Фото: росСМИ

Тело бывшего мужа певицы Анна Седоковой Яниса Тиммы обнаружили в одной из гостиниц Москвы. В последние часы своей жизни он пытался связаться с исполнительницей.

Об этом пишут росСМИ.

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Рядом с телом спортсмена обнаружен телефон. Янис в сообщении поздравил ее с днем рождения и просил перезвонить ему. В последнее время парень посвящал ей свои публикации в соцсетях. По предварительной версии, бывший муж Седоковой умер от асфиксии.

Их роман закрутился летом 2019 года. Через год пара поженилась. Седокова жила с спортсменом на две страны — РФ и США. В их браке было много ссор, из-за которых они часто расходились. Осенью 2024 года певица подала на развод, и 9 декабря они окончательно расторгли брак. Тимм болезненно переживал разрыв и обвинил Седокову в том, что она его любила только из-за корыстных мотивов. Он также угрожал звезде крайними мерами, если им не удастся снова помириться.

Певица Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: росСМИ

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: росСМИ

Сама Седокова пока никак не прокомментировала трагическое известие и закрыла комментарии в соцсетях.

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