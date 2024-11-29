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Колишнього Брітні Спірс помітили в компанії стрункої білявки

29 листопада 2024 11:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Сем Асгарі закрутив новий роман після розлучення з Брітні Спірс — фото
Американська співачка Брітні Спірс та її колишній чоловік Сем Асгарі. Фото: instagram/britneychilefans
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Колишній чоловік американської співачки Брітні Спірс Сем Асгарі був помічений зі своєю, за чутками, дівчиною, Брук Ірвін. Пара гуляла із собакою, яку він начебто придбав для Брітні.

Про це пише Page Six.

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У мережу потрапили кадри, на яких Сем та Брук обіймалися і цілувалися під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Дівчина поцілувала Асгарі у щоку. Під час ніжностей актор тримав повідець свого добермана.

Хоча Ірвін та Асгарі ще не підтвердили свій роман, їх разом вже бачили у вересні. Поки нічого не відомо про таємничу білявку.

Сем Асгарі закрутив новий роман
Сем Асгарі та Брук Ірвін. Фото: BACKGRID
Сем Асгарі почав нові стосунки
Сем Асгарі та Брук Ірвін на прогулянці. Фото: BACKGRID
Колишній Брітні Спірс розпочав нові стосунки
Сем Асгарі та Брук Ірвін гуляють з доберманом. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Сем Асгарі подав на розлучення зі Спірс у серпні 2023 року. Їх стосунки розпочалися у 2016 році, коли вони познайомилися на зйомках її кліпу "Slumber Party". Пара заручилася у вересні 2021 року. В червні 2022 року в маєтку поп-зірки в Каліфорнії вони одружилися.

Раніше Брітні Спірс подала в суд на американську співачку, яка зняла кліп з посиланням на її життя.Також творчий шлях Брітні екранізують у кіно.

розлучення Брітні Спірс відносини Сем Асгарі блондинки

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12:06 Потужні вибухи пролунали в Криму — що відомо

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11:34 У Білорусі знайшли табір, де катували українських полонених

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