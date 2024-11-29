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Бывшего Бритни Спирс заметили в компании стройной блондинки

29 ноября 2024 11:50
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Сэм Асгари закрутил новый роман после развода с Бритни Спирс — фото
Американская певица Бритни Спирс и ее бывший супруг Сэм Асгари. Фото: instagram/britneychilefans
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари был замечен со своей, по слухам, девушкой, Брук Ирвин. Пара гуляла с собакой, которую он вроде бы приобрел для Бритни.

Об этом пишет Page Six.

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В сеть попали кадры, на которых Сэм и Брук обнимались и целовались во время прогулки в Лос-Анджелесе. Девушка поцеловала Асгари в щеку. Во время нежностей актер держал поводок своего добермана.

Хотя Ирвин и Асгари еще не подтвердили роман, их вместе уже видели в сентябре. Пока ничего не известно о таинственной блондинке.

Сэм Асгари закрутил новый роман
Семь Асгари и Брук Ирвин. Фото: BACKGRID
Сэм Асгари начал новые отношения
Сэм Асгари и Брук Ирвин на прогулке. Фото: BACKGRID
Бывший Бритни Спирс начал новые отношения
Сэм Асгари и Брук Ирвин гуляют с доберманом. Фото: BACKGRID

Напомним, Сэм Асгари подал на развод со Спирс в августе 2023 года. Их отношения начались в 2016 году, когда познакомились на съемках ее клипа "Slumber Party". Пара обручилась в сентябре 2021 года. В июне 2022 года в поместье поп-звезды в Калифорнии они поженились.

Ранее Бритни Спирс подала в суд на американскую певицу, снявшую клип со ссылкой на ее жизнь. Также творческий путь Бритни экранизируют в кино.

развод Бритни Спирс отношения Сэм Асгари блондинки

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