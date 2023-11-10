Олександр Еллерт потрапив у гучний мовний скандал — в чому справа

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт на фотосесії. Фото: Instagram Олександра Еллерта

Український стендап-комік, ведучий, колишній Ксенії Мішиної і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт потрапив у мовний скандал. Чоловік показав фотографію з США, де він зараз перебуває, і підписав її російською мовою, через що отримав чималий хейт.

Відповідною публікацією Олександр Еллерт поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Переможець першого сезону шоу "Холостячка" вирішив написати слова на філософську тему. Олександр Еллерт поділився чорно-білою фотографією з США, де він перебуває у якомусь закладі в чорному вбранні, і звернувся до своїх підписників.

"Картину неможливо домалювати, можна зупинитись на цікавому моменті. З людьми так не виходить. Адже картина залишається після художника, а ви, на жаль, — ні. Лише спогади. І ось які вони будуть залежить від фарб, які ви зараз змішуєте… Чи добре вимиваєте пензлі… Чи провітрюєте приміщення… Ну і чи з любов'ю малюєте. Бо якщо ні, то до п*зди ваші старання. Перетягніть полотна і успіхів", — звернувся до публіки Олександр Еллерт.

Ведучий Олександр Еллерт у США. Фото: скриншот з Instagram

Російськомовне звернення Еллерта — реакція мережі

Прочитавши слова стендап-коміка, його фоловери не стали залишатис осторонь і почали їх обговорювати. Зокрема, люди почали критикути його за слова російською мовою, залишаючи свої коментарі.

Чому не українською, ви ж переходили. А кацапською не хочеться читати вас

Що за мова, ворожа?

Давай українською, будь ласка. Невже після 24 лютого у вас вистачає совісті писати такою мовою? Коли люди почнуть думати?

Читаю і серце тане: так гарно написано (тут в Україні не вистачає позитивного для душі), і раптом, як молотком по голові, отой мат, засмутилась і усмішка зникла. Ну навіщоооо

Дуже сумно, що популярні люди і надалі популяризують кацапську у світі

Коментарі зі сторінки Олександра Еллерта. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олександра Еллерта. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олександра Еллерта. Фото: скриншот з Instagram

Як Олександр Еллерт виїхав до США

На початку повномасштабної війни в Україні переможець першого сезону шоу "Холостячка" поїхав до США і зараз там живе. Він пояснив, як йому вдалося покинути свою країну під час воєнного стану. Також Олександр розповів, чи повертався він до України під час війни.

"Я офіційно покинув Україну за всіма нормами законодавства під час військового положення. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, "Шлях", "Добробат"… Ніяких відношень до мого перетинання кордону не мають. Тому прошу офіційно відʼєб*тися від мене", — зазначив Олександр Еллерт.

Публікація зі сторінки Олександра Еллерта. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український стендап-комік Олександр Еллерт розповів, чому покинув "Квартал 95".

Раніше ми розповідали про те, що переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт пояснив свої стосунки з Ксенією Мішиною.

Також ми повідомляли про те, що ведучий Олександр Еллерт поділився загадковим фото.