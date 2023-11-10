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Бывшего Мишиной, который выехал в США, захейтили за русский язык

10 ноября 2023 14:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Александр Эллерт попал в громкий языковой скандал — в чем дело
Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт на фотосессии. Фото: Instagram Александра Эллерта
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский стендап-комик, ведущий, бывший Ксении Мишиной и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт попал в языковой скандал. Мужчина показал фотографию из США, где он сейчас находится, и подписал ее на русском языке, из-за чего получил немалый хейт.

Соответствующей публикацией Александр Эллерт поделился на своей странице в Instagram.

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Обращение к украинцам из США

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" решил написать слова на философскую тему. Александр Эллерт поделился черно-белой фотографией из США, где он находится в каком-то заведении в черном наряде, и обратился к своим подписчикам.

"Картину невозможно дорисовать, можно остановиться на интересном моменте. С людьми так не выходит. Ведь картина остается после художника, а вы, к сожалению, — нет. Лишь воспоминания. И вот какие они будут, зависит от красок, которые вы сейчас смешиваете… Хорошо ли кисти вымываете… Проветриваете ли помещение… Ну и с любовью ли рисуете. Потому что если нет, то до п*зды ваши старания. Перетяните холсты, и успехов", — обратился к публике Александр Эллерт.

Публикация со страницы Александра Эллерта
Ведущий Александр Эллерт в США. Фото: скриншот из Instagram

Русскоязычное обращение Эллерта — реакция сети

Прочитав слова стендап-комика, его фолловеры не стали оставлять в стороне и начали их обсуждать. В частности, люди начали критиковать его за слова на русском языке, оставляя свои комментарии.

  • Почему не на украинском, вы же переходили. А на кацапском не хочется читать вас
  • Что за язык вражеский?
  • Давай на украинском, пожалуйста. Неужели после 24 февраля у вас хватает совести писать на таком языке? Когда люди начнут думать?
  • Читаю и сердце тает: так хорошо написано (здесь в Украине не хватает позитивного для души) и вдруг, как молотком по голове, этот мат, расстроилась и улыбка исчезла. Ну зачееееем
  • Очень грустно, что популярные люди и дальше популяризируют кацапский в мире
Комментарии со страницы Александра Эллерта
Комментарии со страницы Александра Эллерта. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Александра Эллерта
Комментарий со страницы Александра Эллерта. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Александра Эллерта
Комментарий со страницы Александра Эллерта. Фото: скриншот из Instagram

Как Александр Эллерт выехал в США

В начале полномасштабной войны в Украине победитель первого сезона шоу "Холостячка" уехал в США и сейчас там живет. Он объяснил, как ему удалось покинуть свою страну во время военного положения. Также Александр рассказал, возвращался ли он в Украину во время войны.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022), и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, "Шлях", "Добробат"… Никаких отношений к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально отъеб*тесь от меня", — отметил Александр Эллерт.

Публикация со страницы Александра Эллерта
Публикация со страницы Александра Эллерта. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский стендап-комик Александр Эллерт рассказал, почему бросил "Квартал 95".

Ранее мы рассказывали о том, что победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт объяснил свои отношения с Ксенией Мишиной.

Также мы сообщали о том, что ведущий Александр Эллерт поделился загадочным фото.

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