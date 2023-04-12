Ксенія Мішина розповіла, чи поїдуть її батьки з Криму під час контрнаступу ЗСУ

Акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Фото: google.com

Акторка Ксенія Мішина родом з Севастополя. В окупованому Криму й досі живуть її батьки, про яких кінозірка не так часто розповідає.

В новому інтерв’ю YouTube-проєкту "Слава+" Мішина розповіла, що будуть робити рідні люди під час контрнаступу ЗСУ.

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Напередодні секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов опублікував 12 кроків із програми для деокупації Криму, над якою працює РНБО. Так, наприклад, розглядається перейменування міста Севастополь спершу на "Об’єкт № 6", а потім, можливо, на Ахтіар. Пояснює Данілов такий крок "місцем та роллю в ідеології рашизму" цього міста.

Слава Дьомін запитав у Мішиної, як вона до цього ставиться. 33-річна акторка зазначила, що не чула про подібну ініціативу, і тим паче таку назву.

"Чесно кажучи, я в цьому дуже проста людина. Головне, щоб повернули моє рідне місто, мою рідну землю. Я дуже на це чекаю", — зазначила Мішина.

Дьомін поцікавився в Ксенії, чи поїдуть її батьки на ворожу територію під час контрнаступу ЗСУ. На що Мішина впевнено заявила — рідні люди залишаться на півострові.

Фрагмент у відео з 14:50

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина показала знімки з фотосесії, яку зробила за добу до повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Мішину зупинила поліція: до чого тут невідомий прихильник акторки.