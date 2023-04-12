Ксения Мишина рассказала, уедут ли ее родители из Крыма во время контрнаступления ВСУ

Актриса, телеведущая Ксения Мишина. Фото: google.com

Актриса Ксения Мишина родом из Севастополя. В оккупированном Крыму до сих пор живут ее родители, о которых кинозвезда не так часто рассказывает.

В новом интервью YouTube-проекту "Слава+" Мишина рассказала, что будут делать родные люди во время контрнаступления ВСУ.

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Накануне секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов опубликовал 12 шагов по программе декупации Крыма, над которой работает СНБО. Так, например, рассматривается переименование города Севастополь сначала в "Объект №6", а затем, возможно, в Ахтиар. Объясняет Данилов такой шаг "местом и ролью в идеологии рашизма" этого города.

Слава Демин спросил у Мишиной, как она к этому относится. 33-летняя актриса отметила, что не слышала о подобной инициативе, и тем более такое название.

"Честно говоря, я в этом очень простой человек. Главное, чтобы вернули мой родной город, мою родную землю. Я очень этого жду", — отметила Мишина.

Демин поинтересовался у Ксении, поедут ли ее родители на вражескую территорию во время контрнаступления ВСУ. На что Мишина уверенно заявила — родные люди останутся на полуострове.

Фрагмент в видео с 14:50

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина показала снимки с фотосессии, сделанной за сутки до полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Мишину остановила полиция: при чем здесь неизвестный поклонник актрисы.