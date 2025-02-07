Денис Манжосов — що відомо про ексучасника Кварталу 95

Денис Манжосов. Фото: скриншот

Актор, сценарист та режисер Денис Манжосов, який разом із Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим заснував Студію "Квартал 95", зник з інфопростору. Він був учасником протягом 16 років.

Про це повідомляє Apostrophe.

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Що відомо про Дениса Манжосова

Після участі в "Кварталі 95" Манжосов зник із телеекранів.

Він народився в Кривому Розі та навчався в одному класі з Володимиром Зеленським, разом із яким сидів за партою.

Денис Манжосов. Фото: Instagram

В старших класах вони вступили до студентського театру естрадних мініатюр "Безпритульний", де познайомилися з Олександром Пікаловим. У 1997 році вони разом створили "Квартал 95".

Денис Манжосов з "кварталівцями". Фото: Instagram

На початку 2013 року Манжосов пішов зі Студії. Причиною нібито став конфлікт із Зеленським.

"Я був свідком тієї ситуації, коли Манжосов напився і відверто нахамив Зеленському, звинувачуючи у всіх гріхах. Ще й у бійку тоді поліз. Юзик відтягував. Володя тоді сильно образився і вигнав його. Потім довгий час Денис шукав привід повернутися в "Квартал". Але команда його не пробачила", — розповідав журналіст Юрій Кот.

Денис Манжосов. Фото: Facebook

Через рік після виходу з "Кварталу" Манжосов заснував івент-агентство в Кривому Розі, а згодом переїхав до США.

У 2019 році перед другим туром виборів президента Манжосов анонсував пресконференцію, на якій пообіцяв розповісти про Зеленського. Однак її не сталося нібито через погрози.

Де наразі Манжосов

У перші дні великої війни він активно займався волонтерством.

На його сторінці в соцмережах з’являлися жарти та мотиваційні ролики. Остання публікація була в липні 2022 року — анонс документального проєкту "Цивільні професії війни", над яким він працював.

Після цього Манжосов не зʼявлявся в інфопросторі.

Нагадаємо, автори сценаріїв для "Кварталу 95" отримують кількасот доларів за затверджений номер, оскільки фіксованої ставки немає — оплата залежить від кількості прийнятих текстів.

Раніше "Квартал 95" випустив перший тизер комедії "Раша, гудбай", яку називають "щепленням від руського міра".