Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Куди зник ексучасник Кварталу 95 Денис Манжосов arrow

Куди зник ексучасник Кварталу 95 Денис Манжосов

7 лютого 2025 18:26
Аркадій Пастула - Редактор
Денис Манжосов — що відомо про ексучасника Кварталу 95
Денис Манжосов. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Актор, сценарист та режисер Денис Манжосов, який разом із Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим заснував Студію "Квартал 95", зник з інфопростору. Він був учасником протягом 16 років.

Про це повідомляє Apostrophe.

Читайте також:

Що відомо про Дениса Манжосова

Після участі в "Кварталі 95" Манжосов зник із телеекранів. 

Він народився в Кривому Розі та навчався в одному класі з Володимиром Зеленським, разом із яким сидів за партою.

Денис Манжосов
Денис Манжосов. Фото: Instagram

В старших класах вони вступили до студентського театру естрадних мініатюр "Безпритульний", де познайомилися з Олександром Пікаловим. У 1997 році вони разом створили "Квартал 95".

Квартал 95
Денис Манжосов з "кварталівцями". Фото: Instagram

На початку 2013 року Манжосов пішов зі Студії. Причиною нібито став конфлікт із Зеленським. 

"Я був свідком тієї ситуації, коли Манжосов напився і відверто нахамив Зеленському, звинувачуючи у всіх гріхах. Ще й у бійку тоді поліз. Юзик відтягував. Володя тоді сильно образився і вигнав його. Потім довгий час Денис шукав привід повернутися в "Квартал". Але команда його не пробачила", — розповідав журналіст Юрій Кот.

Колишній учасник Кварталу 95 Денис Манжосов
Денис Манжосов. Фото: Facebook

Через рік після виходу з "Кварталу" Манжосов заснував івент-агентство в Кривому Розі, а згодом переїхав до США.

У 2019 році перед другим туром виборів президента Манжосов анонсував пресконференцію, на якій пообіцяв розповісти про Зеленського. Однак її не сталося нібито через погрози. 

Де наразі Манжосов

У перші дні великої війни він активно займався волонтерством. 

На його сторінці в соцмережах з’являлися жарти та мотиваційні ролики. Остання публікація була в липні 2022 року — анонс документального проєкту "Цивільні професії війни", над яким він працював.

Після цього Манжосов не зʼявлявся в інфопросторі. 

Нагадаємо, автори сценаріїв для "Кварталу 95" отримують кількасот доларів за затверджений номер, оскільки фіксованої ставки немає — оплата залежить від кількості прийнятих текстів.

Раніше "Квартал 95" випустив перший тизер комедії "Раша, гудбай", яку називають "щепленням від руського міра".

Володимир Зеленський українці Квартал 95 Україна актори телебачення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 П'яний військовий вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

22:33 П'яний військовий вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

14:20 Війна за ресурси — де найдорожчі корисні копалини України

06:40 Ціни кольорових металів у лютому — як оновилась вартість алюмінію

7 лютого 2025

06:52 Зумер два метри зростом — чим живе молодший син Трампа

06:42 Податки в Європі — де вигідніше жити і вести бізнес

06:40 Нові ціни на мідь — вартість кольорових металів у лютому

06:30 Ціни на пшеницю знову ростуть — нова вартість зерна у лютому

06:03 Комунальні послуги у Франції — скільки коштує європейська зима

6 лютого 2025

06:40 Ціни на чормет у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

06:33 Обмеження на грошові перекази — одесити про їхню необхідність

06:15 Дефіцит та імпорт газу взимку — що відбувається в ГТС України

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

29 січня 2025

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

6 лютого 2025

06:03 Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

2 лютого 2025

06:35 Чому українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — 4 причини

14:30 Тисяча Зеленського — кого з українців змусять повернути виплату

29 січня 2025

12:27 Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

27 січня 2025

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

1 лютого 2025

12:11 Улюблений "дівчачий" салат — спробуйте приготувати, дуже смачно

30 січня 2025

06:02 Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році