Денис Манжосов — что известно об экс-участнике Квартала 95

Куда исчез экс-участник Квартала 95 Денис Манжосов
Актер, сценарист и режиссер Денис Манжосов, который вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым основал Студию "Квартал 95", исчез из инфопространства. Он был участником на протяжении 16 лет.
Об этом сообщает Apostrophe.
Что известно о Денисе Манжосове
После участия в "Квартале 95" Манжосов исчез с телеэкранов.
Он родился в Кривом Роге и учился в одном классе с Владимиром Зеленским, вместе с которым сидел за партой.
В старших классах они поступили в студенческий театр эстрадных миниатюр "Беспризорник", где познакомились с Александром Пикаловым. В 1997 году они вместе создали "Квартал 95".
В начале 2013 года Манжосов ушел из Студии. Причиной якобы стал конфликт с Зеленским.
"Я был свидетелем той ситуации, когда Манжосов напился и откровенно нахамил Зеленскому, обвиняя во всех грехах. Еще и в драку тогда полез. Юзик оттягивал. Володя тогда сильно обиделся и выгнал его. Потом долгое время Денис искал повод вернуться в "Квартал". Но команда его не простила", — рассказывал журналист Юрий Кот.
Через год после ухода из "Квартала" Манжосов основал ивент-агентство в Кривом Роге, а затем переехал в США.
В 2019 году перед вторым туром выборов президента, Манжосов анонсировал пресс-конференцию, на которой пообещал рассказать о Зеленском. Однако ее не произошло якобы из-за угроз.
Где сейчас Манжосов
В первые дни большой войны он активно занимался волонтерством.
На его странице в соцсетях появлялись шутки и мотивационные ролики. Последняя публикация была в июле 2022 года — анонс документального проекта "Гражданские профессии войны", над которым он работал.
После этого Манжосов не появлялся в инфопространстве.
Напомним, авторы сценариев для "Квартала 95" получают несколько сотен долларов за утвержденный номер, поскольку фиксированной ставки нет — оплата зависит от количества принятых текстов.
Ранее "Квартал 95" выпустил первый тизер комедии "Раша, гудбай", которую называют "прививкой от русского мира".
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