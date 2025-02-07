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Куда исчез экс-участник Квартала 95 Денис Манжосов

7 февраля 2025 18:26
Аркадий Пастула - Редактор
Денис Манжосов — что известно об экс-участнике Квартала 95
Денис Манжосов. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Актер, сценарист и режиссер Денис Манжосов, который вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым основал Студию "Квартал 95", исчез из инфопространства. Он был участником на протяжении 16 лет.

Об этом сообщает Apostrophe.

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Что известно о Денисе Манжосове

После участия в "Квартале 95" Манжосов исчез с телеэкранов.

Он родился в Кривом Роге и учился в одном классе с Владимиром Зеленским, вместе с которым сидел за партой.

Денис Манжосов
Денис Манжосов. Фото: Instagram

В старших классах они поступили в студенческий театр эстрадных миниатюр "Беспризорник", где познакомились с Александром Пикаловым. В 1997 году они вместе создали "Квартал 95".

Квартал 95
Денис Манжосов с "кварталовцами". Фото: Instagram

В начале 2013 года Манжосов ушел из Студии. Причиной якобы стал конфликт с Зеленским.

"Я был свидетелем той ситуации, когда Манжосов напился и откровенно нахамил Зеленскому, обвиняя во всех грехах. Еще и в драку тогда полез. Юзик оттягивал. Володя тогда сильно обиделся и выгнал его. Потом долгое время Денис искал повод вернуться в "Квартал". Но команда его не простила", — рассказывал журналист Юрий Кот.

Колишній учасник Кварталу 95 Денис Манжосов
Денис Манжосов. Фото: Facebook

Через год после ухода из "Квартала" Манжосов основал ивент-агентство в Кривом Роге, а затем переехал в США.

В 2019 году перед вторым туром выборов президента, Манжосов анонсировал пресс-конференцию, на которой пообещал рассказать о Зеленском. Однако ее не произошло якобы из-за угроз.

Где сейчас Манжосов

В первые дни большой войны он активно занимался волонтерством.

На его странице в соцсетях появлялись шутки и мотивационные ролики. Последняя публикация была в июле 2022 года — анонс документального проекта "Гражданские профессии войны", над которым он работал.

После этого Манжосов не появлялся в инфопространстве.

Напомним, авторы сценариев для "Квартала 95" получают несколько сотен долларов за утвержденный номер, поскольку фиксированной ставки нет — оплата зависит от количества принятых текстов.

Ранее "Квартал 95" выпустил первый тизер комедии "Раша, гудбай", которую называют "прививкой от русского мира".

Владимир Зеленский украинцы Квартал 95 Украина актеры телевидение

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