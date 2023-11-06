Квартал 95 в останньому випуску Єдиного кварталу пожартували з ув'язнення Коломойського

Актори Студії Квартал 95. Фото: скриншот з відео Квартал 95

Актори Кварталу 95 в останньому випуску Єдиного кварталу вирішили пожартувати з приводу ув'язнення в СІЗО Ігоря Коломойського. За сюжетом олігарха посадили у ВІП-камеру, він весь час іронічно жартує з прокурора,

Про це повідомляє Политика Страны.

Читайте також:

Квартал 95 пожартував з ув'язнення Коломойського

На початку виступу акторів видно, що вони підкреслюють перебування Коломойського у ВІП-камерах СІЗО. За словами ведучого, три роки пройшло з моменту як в українських виправних установах відкрили ВІП-камери, і тільки після арешту Коломойського стало зрозуміло для кого їх відкривали. Проте навіть ці камери не задовільнили олігарха, першим його питанням стало "Де тут спа?". Він уявляв собі по-іншому ВІП камеру.

Скандальний олігарх одразу відправляє наглядача за алкоголем, а почувши відмову каже популярну фразу "мені вже не приємно".

"Мені вже не приємно, я пішов, де мені буде приємно, десь у 2019 рік, які там були надії..", — сказав актор, що грав Коломойського.

Крім того, прокурор просив говорити олігарха державною мовою, але Коломийський почав говорити грецькою, мовляв, сказав все що знав на державній.

Також прокурор питав про ім’я та прізвище саме по українському паспорту. На що коломийський відповів, що український паспорт загубився між іншими.

"Як українець я народився в 63 році, як ізраїльтянин в 96 році, як громадянин Кіпру в 2007 році", — сказав актор.

У Кварталі пожартували, що "зріст" олігарха закінчився ще за часів Порошенка, йдеться саме збільшення статків.

Під час питань хто винен у крадіжці грошей він почав звинувачувати Ахметова, бо в нього більше грошей, ніж в Коломойського, а він нібито не звик бути другим.

На запитання прокурора, що стало причиною його пригод відповідає одним словом: "невдячність".

Нагадаємо, 27 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Також Картина "Похорон Путіна" з підписами Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, журналіста Дмитра Гордона, лідера гурту "DZIDZIO" Михайла Хоми, Станіслава Боклана та "95 кварталу" була продана за 10 тисяч доларів. Ці кошти у повному обсязі пішли на потреби Збройних Сил України.