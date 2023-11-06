Квартал 95 в последнем выпуске Единого квартала пошутили о заключении Коломойского

Актеры Студии Квартал 95. Фото: скриншот из видео Квартал 95

Актеры Квартала 95 в последнем выпуске Единого квартала решили пошутить по поводу заключения в СИЗО Игоря Коломойского. По сюжету олигарха посадили в ВИП-камеру, он все время иронически шутит над прокурором,

Об этом сообщает Политика страны.

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В начале выступления актеров видно, что они подчеркивают пребывание Коломойского в ВИП-камерах СИЗО. По словам ведущего, три года прошло с момента, когда в украинских исправительных учреждениях открыли ВИП-камеры, и только после ареста Коломойского стало понятно для кого их открывали. Однако даже эти камеры не удовлетворили олигарха, первым его вопросом стало "Где здесь спа?". Он представлял себе по-другому ВИП-камеру.

Скандальный олигарх сразу отправляет смотрителя за алкоголем, а услышав отказ говорит популярную фразу "мне уже не приятно".

"Мне уже не приятно, я пошел, где мне будет приятно, где-то в 2019 год, какие там были надежды...", — сказал актер, игравший Коломойского.

Кроме того, прокурор просил говорить олигарха на государственном языке, но Коломойский начал говорить на греческом, мол, сказал все что, знал на государственном.

Также прокурор спрашивал об имени и фамилии именно по украинскому паспорту. На что Коломойский ответил, что украинский паспорт потерялся среди других.

"Как украинец я родился в 63 году, как израильтянин в 96 году, как гражданин Кипра в 2007 году", — Коломойский.

В Квартале пошутили, что "рост" олигарха закончился еще во времена Порошенко, идет речь именно об увеличение состояния.

В вопросах кто виноват в краже денег, он начал обвинять Ахметова, потому что у него больше денег, чем у Коломойского, а он якобы не привык быть вторым.

На вопрос прокурора, что стало причиной его приключений, отвечает одним словом: "неблагодарность".

Напомним, 27 октября, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.

Картина "Похороны Путина" с подписями Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, журналиста Дмитрия Гордона, лидера группы "DZIDZIO" Михаила Хомы, Станислава Боклана и "95 квартала" была продана за 10 тысяч долларов. Эти средства в полном объеме пошли на нужды Вооруженных сил Украины.